Merz y el fútbol en Alemania: un movimiento de relaciones públicas que les salió por la culata

“Indefenso, frustrante, de segunda categoría”: estos fueron los comentarios en las redes sociales tras la nueva eliminación anticipada de la selección alemana de fútbol masculina de un Mundial. En la capital, Berlín, la decepción era palpable el martes por la mañana temprano. Eliminado por Paraguay tras una actuación mediocre, el equipo perdió en la tanda de penaltis.

La reacción de la Cancillería Federal se produjo en plena noche en Alemania, inmediatamente después de finalizar el partido: “Aunque la eliminación duela: ¡Qué partido! Con su dedicación y espíritu de equipo en este Mundial, habéis inspirado a nuestro país. Estamos orgullosos de vosotros”, decía el mensaje del Canciller Friedrich Merz.

¿Orgullo, dedicación e incluso entusiasmo? Muchos se preguntaron si Merz realmente vio el mismo partido que aproximadamente 16 millones de alemanes que se quedaron despiertos hasta tarde para ver la eliminación en directo alrededor de las 2 de la madrugada (CET).

Claramente, estos fanáticos no se han sentido exactamente “inspirados” por el pobre desempeño de Alemania en la Copa Mundial. Imagen: Tom Weller/dpa/Picture Alliance

La publicación generó comentarios mordaces. Incluso desde Moscú, donde Kirill Dmitriev, un hombre de confianza del presidente ruso Vladimir Putin, escribió en X: “Merz es bueno fomentando repetidamente el fracaso”.

La legisladora del Parlamento Europeo Marie-Agnes Strack-Zimmermann escribió que no sabía qué era peor: el desempeño del equipo o la reacción del canciller.

La cancillería denuncia un problema de comunicación

La Cancillería, por su parte, habló de un “error de coordinación”, que la propia Cancillería calificó de “lamentablemente muy molesto”. Varios medios de comunicación de la capital informaron que incluso antes del partido se escribieron varios borradores de una publicación en respuesta, y luego un joven asistente de las redes sociales presionó el botón equivocado durante la noche.

El tabloide más grande de Alemania, imagendedicó el miércoles casi una página entera a la reacción de la canciller ante el partido de fútbol. El titular decía: “Ira por el gol en propia puerta de Chancellor tras la eliminación del Mundial”.

El miércoles, el portavoz adjunto del gobierno, Sebastian Hille, dijo a los periodistas en Berlín que Merz había visto el partido en directo y añadió: “Por supuesto, la Canciller está decepcionada por la eliminación de la selección alemana del Mundial. Al igual que cada uno de los millones de aficionados al fútbol en Alemania”.

A continuación, la canciller publicó un segundo mensaje: “Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Cualquiera que lleve el águila federal en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestro ridículo”.

Los expertos políticos señalan a menudo cómo un gobierno en funciones se beneficiará del sentimiento de optimismo generado por el éxito en el escenario mundial del deporte más querido por los alemanes.

El debate sobre las publicaciones mal administradas en las redes sociales llega en un momento en que la popularidad de la canciller ya está en su punto más bajo. A principios de junio, en una encuesta representativa de ARD-Deutschlandtrend realizada por el instituto de encuestas “infratest-dimap”, el 87% de los encuestados estaban insatisfechos con el desempeño del gobierno, un nuevo récord.

Las razones son complejas: la economía lleva años en crisis y Alemania lucha contra una infraestructura deteriorada. El electorado se muestra escéptico sobre si las reformas que se han anunciado, por ejemplo para los sistemas de pensiones y de salud con fondos insuficientes, realmente podrán tener éxito.

El débil desempeño de la selección alemana en la lejana América encaja perfectamente en este panorama.

Una videollamada forzada

Antes del primer partido del equipo alemán, Merz había hecho públicamente una videollamada al equipo en Estados Unidos, que resultó incómoda, forzada y ridícula.

“¡Toda Alemania los apoya! Aquí todos están al borde de sus asientos”, había dicho la canciller, mientras que en realidad había pocos indicios de entusiasmo en todo el país.

Como quedó claro entonces, y es evidente ahora con la desafortunada publicación en X, Merz probablemente no sea un gran fanático del fútbol. Sin embargo, muchos argumentan que ciertamente hay otras cosas que uno puede reprochar a un canciller además de no desarrollar una pasión genuina por el deporte número uno del país.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.