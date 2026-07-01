En Medio Oriente y en todo el mundo, todos están hablando de alto al fuego. Pero, ¿qué significa realmente?

En Medio Oriente y en todo el mundo, todos están hablando de...

LONDRES – Un alto el fuego suena sencillo: cesa la lucha. Se inician negociaciones. Los ciudadanos comunes tienen un respiro de la lucha y algo de tiempo para reconstruir.

Esto no es lo que está sucediendo en el volátil Oriente Medio, donde la lucha continua sigue pareciendo una guerra mucho tiempo después de que se anunciaran acuerdos de alto el fuego y el presidente Donald Trump declarara la victoria.

Israel está llevando a cabo ataques diarios a Gaza. El acuerdo en Líbano es un alto el fuego solo de nombre. En cuanto a Irán, las conversaciones de bajo nivel continúan en Qatar esta semana bajo un plazo de 60 días, muy lejos de un acuerdo de paz. Personas en la región, así como algunos analistas y periodistas, se oponen cada vez más a que alguien describa el estado del conflicto como un “alto el fuego”.

La violencia y los cierres periódicos del Estrecho de Ormuz, señalan, nunca han dejado de ocurrir por mucho tiempo.

“No hay alto el fuego entre Estados Unidos y Irán”, dijo Fawaz A. Gerges, profesor de relaciones internacionales en la London School of Economics and Political Science, “Irán no tiene ninguna confianza en la administración Trump, por lo que están haciendo que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones paso a paso. Esto me dice que estamos viviendo en una nueva era donde el alto el fuego ya no significa realmente lo que solía significar”.

Los altos el fuego no necesariamente significan que los disparos se detengan.

“Los altos el fuego son casi tan antiguos como el conflicto, una antigua forma de detener formalmente las hostilidades. También conocidos como una tregua, dicho acuerdo se entiende comúnmente como un período entre la guerra y la paz, en el que los combatientes acuerdan pausar la lucha mientras se llevan a cabo negociaciones.

Además, una tregua significa lo que los negociadores tolerarán, siempre y cuando ninguno se retire de las conversaciones. Las violaciones son comunes y se han utilizado estratégicamente para establecer un estándar, estilo ojo por ojo, de hostilidades aceptables a un nivel más bajo durante el período sensible. La idea es permitir accidentes, malentendidos o confusiones que los participantes acuerdan que no deben arruinar las conversaciones.

Algunos altos el fuego terminan operando como acuerdos de paz a largo plazo que pueden resistir violaciones en ausencia de un tratado formal. El Acuerdo de Armisticio de Corea, que detuvo la lucha de la Guerra de Corea el 27 de julio de 1953, es un ejemplo.

Nunca se firmó un tratado formal, por lo que la península técnicamente sigue en guerra. Sin embargo, el acuerdo detuvo las hostilidades y estableció la Zona Desmilitarizada, una zona de amortiguamiento de 4.000 metros entre Corea del Norte y Corea del Sur. Las violaciones a lo largo de los años han sido comunes.

En contraste, los negociadores en Oriente Medio apenas están comenzando, con las elecciones intermedias de EE. UU. acercándose y Trump ansioso por poner fin a la impopular guerra.

Dos enviados especiales de EE. UU. llegaron a Qatar el martes para conversar con mediadores sobre un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán. La visita de Steve Witkoff, enviado especial de Oriente Medio de Trump, y Jared Kushner, su yerno, llega después de un fin de semana de fuego cruzado en el Golfo Pérsico por los esfuerzos para reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico naviero.

Definir un alto el fuego en 2026 es complejo.

Los términos de los altos el fuego pueden ser vagos o altamente específicos. Pueden incluir retiros de tropas, cese de hostilidades, limitaciones sobre dónde puede ocurrir la lucha, ayuda humanitaria, zonas de amortiguación y plazos. Existe una buena probabilidad de que los niveles de violencia disminuyan durante un alto el fuego declarado.

Técnicamente, existen altos el fuego de diferentes durabilidades entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, entre Israel y Hezbolá en Líbano y entre Estados Unidos e Irán. Pero eso no ha significado un fin de la lucha.

Trump dijo que todo es relativo. “Es una parte diferente del mundo, ya sabes”, le dijo a los reporteros el mes pasado. “Diría que en esa parte, un alto el fuego es cuando estás disparando de manera más moderada”.

En lugar de detener la lucha, los acuerdos han “allanado el camino para un nuevo conflicto en el que las diversas partes luchan por la realidad estratégica de la posguerra y las reglas aceptables del juego”, según el analista Daniel Sobelman de la Universidad Hebrea en Jerusalén.

En el Medio Oriente, “las denominadas ‘reglas’ emergen a través de un proceso de negociación violenta sobre lo que es aceptable y lo que constituye una violación”, dijo Sobelman, director del programa de posgrado en seguridad internacional y diplomacia. Por lo tanto, la disonancia entre la tranquilidad que muchos esperan de un alto el fuego y los informes casi diarios de lucha continua.

¿Funciona? Considera, dijo Sobelman en un correo electrónico, que EE. UU. e Irán han intercambiado disparos varias veces desde que entró en vigor el alto el fuego, “y a pesar de ello, la guerra no ha estallado nuevamente porque estos aumentos en la violencia son limitados en tiempo y alcance”.

Instituciones, desde las Naciones Unidas hasta el Departamento de Defensa de EE. UU. y muchos medios de comunicación como The Associated Press, han definido ampliamente altos el fuego como instrumentos políticos diseñados para aliviar la presión del conflicto siempre y cuando las partes consientan en hablar.

Sobre el conflicto EE. UU.-Irán, AP aconsejó a sus escritores el 10 de junio incluir detalles sobre lo que está sucediendo en el terreno, considerar calificar el acuerdo con términos como “tenue” y referirse a un “acuerdo de alto el fuego”, que habla del proceso político y no solo de la dinámica militar / de seguridad.

Durante el fin de semana, cuando la lucha en la región estalló nuevamente, el senador Roger Marshall, R-Kan., utilizó una imaginario más colorido. Se le preguntó en “Meet the Press” de NBC si la guerra realmente había acabado, describió las conversaciones de alto el fuego como “casi una operación de limpieza”. Luego describió algunos de los términos. “Tenemos que presionarlos si nos atacan. Tenemos que responderles dentro de los 10 minutos”.

Añadió: “Esto es un alto el fuego, y sí, rompieron el alto el fuego”.

“Los altos el fuego están cambiando de carácter”

En la región, en el terreno, puede sentirse como una guerra, y hay una creciente resistencia en algunos sectores a llamar a este período de otra manera.

“No es un alto el fuego cuando se aplica solo a Hezbolá, Hamás o Irán, pero no a Israel y Estados Unidos”, escribió Kathy Gannon, que informó desde Pakistán y Afganistán para AP durante 35 años antes de retirarse, el 7 de junio.

Gran parte de la objeción de utilizar el término proviene de los continuos ataques de Israel en Líbano y Gaza a pesar de los altos el fuego. Los líderes israelíes hacen referencia a acuerdos y pactos. Pero destacan la libertad del país para operar contra lo que dicen son violaciones y amenazas existenciales.

“Los continuos ataques israelíes se tratan como compatibles con la tregua; las acciones comparables por parte de otros se tratan como su colapso”, dijo H.A. Hellyer, miembro senior asociado de estudios del Medio Oriente y geopolítica en el Royal United Services Institute y el Center for American Progress. “Una palabra que una vez implicó una restricción mutua ahora sirve para legitimar una restricción profundamente desigual”.

Israel continúa ocupando grandes extensiones del sur del Líbano mientras combate a los combatientes de Hezbolá, causando víctimas civiles y daños a la infraestructura. Más de 4,000 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde marzo, cuando Hezbolá disparó a Israel dos días después de que comenzara la guerra con Irán. Treinta y ocho soldados y tres civiles han muerto en el lado israelí.

Así es como se ve un alto el fuego en Gaza, donde los ataques israelíes nunca han terminado realmente después del acuerdo de alto el fuego con Hamás en octubre. El lunes, los ataques israelíes en el sur y centro de Gaza mataron al menos a ocho personas, incluidos dos niños, e hirieron al menos a otras 20, según funcionarios de salud y servicios de emergencia.

Más de 1,000 personas en Gaza han muerto desde el alto el fuego Israel-Hamás en octubre, según autoridades palestinas.

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