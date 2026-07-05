El desfile cheyenne del 4 de julio celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos

CHEYENNE, Wyo.—Cada año, en el corazón de Cheyenne, la ciudad organiza un desfile para celebrar el 4 de julio.

Este verano no fue diferente, aunque la celebración fue quizás un poco más grande para conmemorar el semiquincentenario de Estados Unidos, o los 250 años desde la adopción de la Declaración de Independencia en 1776.

El desfile de este año contó con carrozas, música, militares, funcionarios públicos y miembros de la comunidad mientras celebraban su país y las barras y estrellas.

Miembros del ejército de los Estados Unidos portan banderas en el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

América 250 se celebra con instrumentos de cuerda. (Halle Sheppard)

El coronel Holmes y otros miembros del ejército viajan en un jeep. (Amanecer Holmes)

La 67.ª Banda del Ejército tocó durante el Semiquincentenario de Estados Unidos, interpretando canciones patrióticas. (Halle Sheppard)

El presidente militar Jonathan Esses participa en el desfile del 4 de julio. (Shelby Esses)

Una carroza que celebra el 250 cumpleaños de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

Uno de varios bronces en el corazón del centro de Cheyenne, cerca del desfile del 4 de julio. (Halle Sheppard)

Las bandas de música de varias escuelas locales mostraron sus habilidades mientras marchaban en el desfile del 4 de julio. (Halle Sheppard)

El alcalde de Cheyenne, Patrick Collins, en el desfile del 4 de julio. (Halle Sheppard)

Los militares, una parte integral de la comunidad cheyenne, participaron en el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Un bombero local patrulla frente a un camión de bomberos durante el desfile del 4 de julio. (Halle Sheppard)

Miembros del servicio al unísono, cantando cadencia para mantener el tiempo, durante el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Uno de los tanques militares que participan en la celebración del Semiquincentenario de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

Una fila de vehículos militares y su personal participando en la celebración del Semiquincentenario de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

Impresionantes vehículos de paseo como este avión deleitaron a los espectadores durante el desfile del Semiquincentenario de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

Parte de la amplia gama de vehículos, incluidos militares y clásicos, que participan en la celebración del Semiquincentenario de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

Las bandas escolares locales marcharon en el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Banderas de todo el ejército, sostenidas por veteranos, durante el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Karaoke en una carroza America 250 (Halle Sheppard).

Las motocicletas aceleraron y rugieron en las calles durante el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Multitudes se alinean en las calles para observar con entusiasmo el desfile del 4 de julio. (Halle Sheppard)

Carruajes tirados por caballos junto a vehículos durante el desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Las fuerzas del orden locales participaron en el desfile America 250. (Halle Sheppard)

Las damas de honor de los días de la frontera cheyenne llegaron a caballo durante el desfile America 250. (Halle Sheppard)

Los ciclistas de Cheyenne Frontier Days participan en la procesión del desfile del 4 de julio de 2026. (Halle Sheppard)

Disfraces y ropa patriótica llenaron las calles para el Semiquincentenario de Estados Unidos. (Halle Sheppard)

America 250 incluyó una celebración de bandas de música locales. (Halle Sheppard)

Producciones locales como Old-Fashioned Melodrama interactuaron con la multitud del desfile del 4 de julio, llamándolos a abuchear, silbar y animar. (Halle Sheppard)

Un camión con Capitol Roofing lucía jinetes patrióticos del Tío Sam durante la celebración de America 250. (Halle Sheppard)

La policía de Cheyenne bloqueó las calles de la ruta del desfile del 4 de julio de 2026 para garantizar un desfile seguro y sin problemas. (Halle Sheppard)

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