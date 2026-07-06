Insurgencia: Jefe de la Fuerza Aérea pide operaciones conjuntas impulsadas por la inteligencia.

Por Philip Nwosu

El Jefe de la Fuerza Aérea (CAS), el Mariscal del Aire Sunday Kelvin Aneke, abogó por un mayor intercambio de inteligencia, colaboración entre agencias y despliegue efectivo del poder aéreo como herramientas críticas para abordar los desafíos de seguridad en evolución de Nigeria.

Hablando en el Colegio de Defensa Nacional (NDC), Abuja, durante una conferencia para los participantes del Curso 34 el viernes, el Jefe del Aire dijo que las amenazas de seguridad modernas se han vuelto cada vez más sofisticadas, requiriendo una cooperación fluida entre las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y otras instituciones de seguridad.

La conferencia, titulada “Poder Aéreo y Seguridad Nacional: La Fuerza Aérea de Nigeria en Perspectiva”, atrajo a oficiales de alto rango del Ejército de Nigeria, la Armada de Nigeria, la Fuerza Aérea de Nigeria, la Policía de Nigeria, funcionarios de Ministerios, Departamentos y Agencias (MDAs), así como 20 participantes internacionales de países aliados.

El Mariscal del Aire Aneke dijo que las amenazas contemporáneas de seguridad, incluida la terrorismo, la bandolerismo, la violencia separatista, el crimen organizado transnacional y otros actores no estatales, han evolucionado significativamente, con los perpetradores explotando cada vez más la tecnología, el ciberespacio y terrenos difíciles para frustrar las operaciones de seguridad.

Explicó que abordar tales amenazas requiere operaciones lideradas por la inteligencia con el apoyo de la integración de información de fuentes de inteligencia aérea, terrestre, marítima, cibernética y humana para permitir respuestas rápidas y coordinadas.

Según el Jefe del Aire, el poder aéreo se ha vuelto indispensable para las operaciones militares modernas debido a su capacidad para proporcionar velocidad, flexibilidad, precisión y un alcance operacional extenso.

Destacó que la Fuerza Aérea de Nigeria continúa desplegando estas capacidades en la recopilación de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, despliegue rápido de tropas, seguridad fronteriza, protección marítima y ataques de precisión contra elementos criminales, minimizando al máximo los daños colaterales.

Aneke subrayó que la seguridad nacional efectiva no se puede lograr con un solo servicio militar actuando solo.

“Ningún servicio individual puede asegurar la nación por sí solo. El poder aéreo decisivo ofrece su mayor efecto en sinergia con las fuerzas terrestres”, dijo.

Añadió que una cooperación más estrecha entre la comunidad militar, de inteligencia y otras agencias de seguridad sigue siendo esencial para superar los complejos desafíos de seguridad del país.

También advirtió que las amenazas emergentes como el cibercrimen, la guerra de la información, la proliferación de sistemas aéreos no tripulados, la piratería y el tráfico ilegal de armas están cambiando el entorno de seguridad de Nigeria.

Además, señaló que grupos hostiles explotan cada vez más las redes sociales y las plataformas digitales para difundir desinformación, incitar divisiones y socavar la confianza pública en las instituciones gubernamentales, lo que hace que la resiliencia cibernética y la comunicación estratégica sean componentes vitales de la defensa nacional.

Reflexionando sobre el viaje operativo de la Fuerza Aérea de Nigeria en las últimas seis décadas, Aneke dijo que la inversión continua en tecnología indígena, innovación, apoyo logístico y modernización de la fuerza ha fortalecido significativamente las capacidades operativas del Servicio.

Reafirmó el compromiso de la FAN con expandir sus capacidades de inteligencia, adoptar tecnologías emergentes y construir asociaciones estratégicas más sólidas para mantener una Fuerza Aérea altamente receptiva y lista para la misión.

Observó que la seguridad nacional va más allá de proteger los límites territoriales del país para preservar la gobernanza democrática, salvaguardar la infraestructura crítica, fomentar el desarrollo económico y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Instó a los participantes del Colegio de Defensa Nacional a abrazar la innovación, el profesionalismo y la coordinación como futuros líderes estratégicos responsables de dar forma a la arquitectura de seguridad de Nigeria.

La conferencia formó parte de los esfuerzos más amplios de la Fuerza Aérea de Nigeria para promover el pensamiento estratégico, profundizar la cooperación militar conjunta y fortalecer el papel del poder aéreo en el avance de los intereses nacionales de Nigeria, la estabilidad regional y las operaciones internacionales de apoyo a la paz.