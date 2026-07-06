‘Comí ketchup y queso’: Niño venezolano de 12 años rescatado tras 32 horas bajo los escombros del terremoto

Karina Blanco estaba por comenzar la clase de spinning que imparte cuando la tierra comenzó a temblar. Los temblores eran cada vez más fuertes, así que agarró su bolso y salió corriendo con todos los demás.

“Cuando me di cuenta de la magnitud de esto, comencé a gritar ‘mi hija, mi hija’. Me senté en mi auto y conduje lo más rápido que pude”, dijo Karina.

Su única hija, Fabiana, de 12 años, estaba en su casa cuando dos poderosos terremotos sacudieron Venezuela con segundos de diferencia el 24 de junio. El segundo terremoto fue uno de los más fuertes que ha azotado el país en un siglo, con una magnitud de 7,5.

Cuando Karina llegó a su edificio en Caraballeda, en el norte del estado de La Guaira, apenas podía creer lo que veía. “Podía ver un edificio, luego un hueco donde estaba mi edificio y luego otro edificio”.

Dentro de su departamento en el primer piso del edificio de 10 pisos, Fabiana estaba en el dormitorio de su madre cuando sintió los terremotos. Corrió hacia la cocina y se aferraba a la encimera cuando las paredes a su alrededor se derrumbaron. La arrojaron al suelo.

“Vi cosas temblar, caer, romperse y luego las paredes se agrietaron. La pared que separaba mi apartamento del de un amigo se derrumbó. En ese momento pensé: ‘Me voy a morir. No sobreviviré a esto. Nadie me va a rescatar'”, dijo Fabiana.

A partir de entonces comenzaron 32 horas insoportables.

Afuera del edificio derrumbado, Karina vio la mitad de la cama de su hija sobresaliendo de los escombros.

“Estaba corriendo de un extremo al otro del complejo gritando ‘Está muerta. Mi hija está muerta’. No sabía qué hacer”, dijo Karina.

Bajo el edificio derrumbado todo estaba en silencio para Fabiana. Estaba tumbada boca arriba, atrapada por los escombros por todos lados, con el techo casi tocándole la cara.

“Soy una persona que se pone muy ansiosa y claustrofóbica. Pero no sé por qué, una extraña calma se apoderó de mí. Tal vez mi mente estaba en shock”, dijo.

Poco después, una enfermera que cuidaba a sus vecinos del piso de arriba empezó a llamar para ver si alguien podía oírla. -respondió Fabiana.

“Ella me dijo que me quedara tranquila y que todo estaría bien”, dijo Fabiana.

Seis horas después del terremoto, alrededor de la medianoche, la enfermera fue rescatada. Les dijo a los voluntarios que la sacaron que dentro había una niña llamada Fabiana viva.

“Me había entregado a Dios pidiéndole fuerzas para empezar una nueva vida sin Fabiana. Y entonces alguien me dijo: ‘Tu hija está viva'”, dijo Karina.

Corrió de regreso al edificio gritando entre los escombros y gritando el nombre de su hija.