Trump obtuvo promesas de gasto de la OTAN el año pasado. Esta semana intentará hacerlas cumplir.

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Alex Brandon/AP

WASHINGTON – El presidente Donald Trump obtuvo lo que quería de la OTAN en la cumbre del año pasado: una alianza cuyos miembros habían accedido en gran medida a sus demandas de aumentar su gasto en defensa.

Esta semana, cuando se reúna con líderes en Turquía, su misión es hacer cumplir ese compromiso.

La velocidad con la que la mayoría de los países de la OTAN han tratado de atender el llamado de Trump de gastar el 5% de su producto interno bruto anual en defensa durante la próxima década subraya cómo el presidente de Estados Unidos ha remodelado la alianza y la ha doblegado a su voluntad, incluso mientras continúa discutiendo con sus miembros sobre la guerra de Irán, su coqueteo con la anexión de Groenlandia y varias disputas personales.

“El presidente Trump espera plenamente que todos los aliados den un paso adelante inmediatamente y se pongan en camino hacia el 5% y lo hagan con urgencia”, dijo a los periodistas Matt Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, en un anticipo del mensaje de la administración antes de la cumbre de esta semana en Ankara.

Trump parte el lunes por la noche para asistir a la cumbre y durante los días previos al viaje ha estado expresando quejas sobre cuánto gasta Estados Unidos en defensa en comparación con otros países. Esto a pesar de los esfuerzos de Mark Rutte, el secretario general de la alianza, quien intentó alimentar el ego del tempestuoso líder estadounidense en una reunión en la Oficina Oval el mes pasado. Allí, mostró grandes gráficos en caballetes que mostraban lo que llamó “El billón de Trump”: cuánto habían aumentado los aliados sus compromisos de gasto desde 2017.

Luke Coffey, investigador principal del Instituto Hudson, un grupo de expertos conservadores en Washington, describió la reunión de Ankara como la “primera boleta de calificaciones” después de la cumbre del año pasado en La Haya.

“Si los miembros de la OTAN juegan bien sus cartas, si los líderes aparecen demostrando un compromiso y un plan razonable para cumplir con estos objetivos de gasto, entonces le permitirá al presidente Trump dar una vuelta de victoria”, dijo Coffey.

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Vadim Ghirda/AP

Trump se reunirá con Zelenskyy de Ucrania

Trump salió de la cumbre del G7 del mes pasado en Francia animado por el apoyo de sus homólogos a su acuerdo interino para poner fin a la guerra con Irán. Elogió la unidad entre los líderes, que también trabajaron para que Trump estuviera de su lado para impulsar la asistencia de seguridad para Ucrania en su lucha con Rusia.

Se espera que esa guerra, ahora en su quinto año, sea un tema clave en la cumbre de Ankara. La Casa Blanca dijo que Trump se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el miércoles. Trump habló tanto con Zelenskyy como con el presidente ruso Vladimir Putin el 4 de julio.

Trump también planea reunirse al margen de la cumbre con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa. La Casa Blanca no ha proporcionado objetivos para esa discusión, pero se produce cuando Trump ha reflexionado públicamente sobre el papel más importante que Siria desempeña en la lucha contra Hezbolá en el Líbano. Al-Sharaa, que dirigió un grupo insurgente islámico y cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al ex presidente sirio Bashar Assad, ha dicho que no tiene interés en hacerlo.

El presidente estadounidense también planea una reunión separada con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el anfitrión de la cumbre a quien Trump considera un amigo cercano.

Pero no tiene previstas reuniones bilaterales con otros líderes. A pesar del tono positivo de la cumbre del G7, Trump resucitó las disputas tan pronto como regresó a Estados Unidos.

Proclamó que Keir Starmer dimitiría como primer ministro británico antes de que el asediado líder lo hiciera oficial, argumentando que Starmer “fracasó gravemente” en materia de inmigración y energía. Mientras tanto, Trump afirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había rogado una foto, lo que provocó una feroz negativa por parte de ella y la cancelación de una visita a Estados Unidos del ministro de Asuntos Exteriores del país.

A pesar de las consecuencias, Trump lo incitó aún más el domingo cuando publicó una foto en las redes sociales de Meloni sonriéndole, junto con las palabras “SE NECESITA ORDEN DE RESTRICCIÓN”.

Trump ha mantenido relaciones tensas con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, cautivó a Trump con una lujosa cena en el Palacio de Versalles el mes pasado, las cosas no siempre han sido fáciles entre los dos líderes.

Conscientes de esas tensiones, un grupo bipartidista de senadores se dirige nuevamente a la cumbre este año, tratando de representar el amplio apoyo a la alianza en el Capitolio y servir como contrapeso a la actitud a menudo cáustica de Trump hacia la OTAN.

“Son nuestros mejores aliados, son nuestros mejores socios comerciales, son críticos para nuestra seguridad nacional, para nuestro éxito económico, y necesitamos alentar esas relaciones”, dijo la senadora Jeanne Shaheen, DN.H., que encabeza la delegación a Ankara. “Eso es parte de lo que el Congreso entiende y la administración no parece entender”.

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Jacquelyn Martín/AP

El equipo de Trump aboga por más cambios en la OTAN

La cumbre se produce mientras la administración Trump defiende lo que llama “OTAN 3.0”, que prevé una alianza en la que Europa asuma más de sus necesidades de seguridad, permitiendo a Estados Unidos cambiar su enfoque a otra parte.

La estrategia fue esbozada por Elbridge Colby, subsecretario de defensa estadounidense, a principios de este año en una reunión de ministros de defensa de la OTAN.

Luego, en un discurso mordaz ante otros ministros de defensa de la OTAN el mes pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aumentó la presión al anunciar que Estados Unidos llevará a cabo una revisión semestral de sus fuerzas en Europa. Esto sorprendió a los países de la alianza que habían previsto coordinarse con la administración Trump durante la transición.

El propio Trump provocó mucha confusión a principios de este año cuando pareció enviar señales contradictorias sobre el tema, al anunciar que enviaría 5.000 tropas estadounidenses a Polonia semanas después de ordenar la retirada del mismo número de fuerzas del continente.

Shaheen dijo que el concepto de la OTAN 3.0 “no comprende, como esta administración no ha logrado comprender sistemáticamente, la amenaza que Putin y Rusia representan para Europa y posteriormente para Estados Unidos”.

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HOGP/AP

Europa está aumentando el gasto, pero todavía cuenta con EE.UU.

El año pasado, el presidente estadounidense fue el factor impulsor de un objetivo amplio alcanzado en La Haya para que los países de la OTAN gastaran el 5% de su PIB en defensa durante la próxima década.

De eso, el 3,5% se destinaría a gastos básicos de defensa y el resto a gastos relacionados, como infraestructura. España dijo en ese momento que no podía alcanzar esos niveles, y algunos otros han expresado reservas sobre el ambicioso objetivo.

A pesar del aumento de las promesas y el gasto, los expertos dicen que muchas partes del continente siguen dependiendo de Estados Unidos para su defensa en caso de ser atacadas. La característica definitoria de la alianza de la OTAN es la opinión de que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos.

“Ésta es la realidad para la mayoría de los europeos”, afirmó Liana Fix, investigadora principal para Europa del Consejo de Relaciones Exteriores. Dijo que la mayoría está lejos de poder defenderse sin Estados Unidos, “incluso si están empezando a desarrollar todo eso”.

Además de la promesa de gasto, la OTAN ha trabajado para complacer a Trump de otras maneras.

A principios de este año, la alianza presentó el “Arctic Sentry”, un ejercicio militar dirigido por la OTAN destinado a contrarrestar las actividades rusas y chinas en la región. También tiene como objetivo abordar las repetidas amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia, ya que el presidente republicano ha insistido en que Estados Unidos necesita adquirir el territorio semiautónomo de Dinamarca por razones estratégicas de seguridad.