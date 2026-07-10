Francia vence 2-0 a Marruecos y avanza a la semifinal del Mundial

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FOXBOROUGH, Mass. – Fue anunciado como una batalla de los pesos pesados ​​de la Copa del Mundo, y pareció reñida durante la mitad.

Una revancha de la semifinal del Mundial de 2022: Francia, campeona de 2018 y subcampeona de 2022, contra Marruecos, la Cenicienta de hace cuatro años, y la primera nación árabe y africana en llegar a una semifinal. Pero Marruecos no pudo hacerlo mejor que los cuartos de final este año, perdiendo ante Francia 2-0.

Francia no tardó mucho en lanzarse al ataque. En el cuarto minuto, el delantero Kylian Mbappé estuvo a punto de darle la ventaja a Les Bleus con un disparo que pasó rozando el poste izquierdo. Francia dominó gran parte de la primera mitad, impidiendo que Marruecos siquiera disparara hasta el tiempo de descuento al final.

La mejor oportunidad para Francia en la primera parte llegó en el minuto 25. Mbappé fue atacado cerca de la portería marroquí y ganó un penalti.

La revisión del vídeo resultante duró tres minutos, lo que frustró a Mbappé, que quería ejecutar el tiro mucho antes. Cuando finalmente disparó el penal, el portero marroquí Yassine Bounou se lanzó, rasante y hacia la derecha, salvando fácilmente el débil intento de Mbappé.

La defensa francesa bloqueó a Marruecos, impidiendo que su ofensiva tomara ritmo en un día caluroso y soleado (hacía 89 grados en el inicio). Pero Francia no podría hacerlo mejor. Al descanso el marcador era 0-0. La multitud de poco más de 64.000 personas en el Estadio Gillette quería más.

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Franck Fife/AFP vía Getty Images

El ascenso de Marruecos hasta convertirse en un contendiente respetado en la Copa del Mundo no es una coincidencia. El gobierno se ha propuesto invertir fuertemente en el equipo nacional marroquí, incluso construyendo unas instalaciones y una academia de última generación hace 15 años, que según los expertos rivaliza con el sitio de entrenamiento de fútbol de Francia.

“El rey de ese país tomó una decisión”, dijo Zayn Nabbi, presentador del podcast. En el silbatosobre el fútbol africano. “Iban a invertir en fútbol y lo iban a utilizar como poder blando. Una gran cantidad de estrellas están rechazando la oportunidad de jugar con naciones europeas para jugar con Marruecos”.

Pensemos en el mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, que nació en Francia de padres marroquíes y fue cortejado por la selección francesa, pero que finalmente eligió Marruecos. “Bouaddi es un símbolo de un cambio generacional en el que jugar en selecciones nacionales en Europa ya no se considera la forma más alta de reconocimiento”, escribieron los periodistas Aomar Boum y Brahim El Guabli en el blog. África es un país.

Pero no fueron rival para el fútbol francés, que atacó sin descanso en la segunda parte: en el minuto 60 llegó el primer gol francés. Un disparo sensacional de Mbappé más allá de la larga distancia de Bounou. Fue el octavo gol de Mbappé en este torneo, un récord número 12 en la ronda eliminatoria y su gol número 20 en la Copa del Mundo.

Poco después, el jugador marroquí Issa Diop recibió una tarjeta amarilla por una entrada a Mbappé, la primera y única tarjeta del partido..

El marcador francés continuó seis minutos más tarde. Mbappé lanzó un pase a Ousmane Dembélé, quien atravesó la defensa marroquí y puso el 2-0. Mbappé fue sustituido en el minuto 77 por una ligera cojera (estaba sentado en el banquillo con una bolsa de hielo en el tobillo derecho).

Marruecos no abandonó la lucha y creó varias oportunidades de gol en el último momento. Pero no encontraron la manera de meter el balón en la red.

Francia ahora pasa a la semifinal el próximo martes contra España o Bélgica, que jugarán su partido de cuartos de final mañana en Inglewood, California.

Jasmine Garsd de NPR informó desde Foxborough, Mass. y Russell Lewis desde Birmingham, Alabama.