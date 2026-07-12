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Trump recuerda su última llamada con Lindsey Graham la noche antes de su muerte: entrevista completa

By
Gabriel Sánchez
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Trump recuerda su última llamada con Lindsey Graham la noche antes de su muerte: entrevista completa

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En una entrevista exclusiva con Meet the Press, el presidente Donald Trump reacciona ante la muerte del senador Lindsey Graham (RS.C.).12 de julio de 2026

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    Trump recuerda su última llamada con Lindsey Graham la noche antes de su muerte: entrevista completa

    15:32

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    Netanyahu dice que ha perdido a un “querido amigo” tras la muerte de Lindsey Graham: entrevista completa

    09:52

  • Tim Scott recuerda cómo Lindsey Graham ‘se comprometió con las personas que amaba’: entrevista completa

    05:39

  • Ro Khanna dice que fue detenido por “colonos violentos” en Cisjordania y pide una investigación: entrevista completa

    04:29

  • Adam Schiff recuerda a Lindsey Graham como “más grande que la vida”: entrevista completa

    03:51

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Conozca a la prensa

Conozca a la prensa

Conozca a la prensa

Conozca a la prensa

Conozca a la prensa

Conozca a la prensa

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