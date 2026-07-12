Muere el senador estadounidense Lindsey Graham a los 71 años – Trending News

El destacado senador estadounidense Lindsey Graham, un aliado clave del presidente Donald Trump, murió el sábado a los 71 años tras una “enfermedad breve y repentina”, dijo su oficina. “En la tarde del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció a causa de una breve y repentina enfermedad”, dijo el senador republicano del Sur…

El destacado senador estadounidense Lindsey Graham, un aliado clave del presidente Donald Trump, murió el sábado a los 71 años tras una “enfermedad breve y repentina”, dijo su oficina.

“En la tarde del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció a causa de una breve y repentina enfermedad”, dijo el senador republicano de la oficina de Carolina del Sur en un comunicado en su cuenta oficial X.

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“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”.

Graham fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994, antes de ser elegido para el Senado en 2002.

Posteriormente fue reelegido para el Senado en 2008, 2014 y 2020 y más recientemente se desempeñó como presidente del Comité de Presupuesto del Senado.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, describió a Graham como “insustituible” en una publicación en X.

“El más feroz de los luchadores de Carolina del Sur y Estados Unidos, y un amigo leal y firme”, dijo McMaster.

Graham también fue un firme partidario de Israel y un partidario halcón de la guerra de Irán.

El presidente israelí Isaac Herzog dijo que la noticia de la muerte de Graham lo dejó “conmocionado y desconsolado”.

“El senador Graham fue un faro de claridad moral y un verdadero líder de la asociación entre Estados Unidos e Israel”, dijo en una publicación en X.

“Nunca olvidaremos cómo apoyó al pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles, y estaremos eternamente agradecidos por su sentido de justicia, verdad y lealtad”, dijo Herzog.

“El pueblo de Israel lamenta su pérdida y extrañaré muchísimo a mi gran amigo”.

AFP