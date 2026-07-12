El senador Lindsey Graham muere a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”

WASHINGTON – Lindsey Graham, RS.C., quien fue elegido para el Senado en 2003 y fue un cercano aliado político del presidente Donald Trump, falleció, confirmó su oficina la madrugada del domingo, a los 71 años.

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Graham murió el sábado por la noche “de una enfermedad breve y repentina”, dijo su oficina en un comunicado.

“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, continúa el comunicado.

Graham era presidente del Comité de Presupuesto del Senado y buscaba un quinto mandato de seis años en el Senado en noviembre. Era uno de los miembros más conocidos de la cámara y una voz clave dentro del partido en materia de defensa y asuntos internacionales.

El personal de emergencia respondió a una llamada de “paro cardíaco” en la casa de Graham en Capitol Hill el sábado por la noche, según el audio del escáner policial obtenido por NBC News.

Las fotografías revisadas por NBC News muestran que los paramédicos llevaron a una persona en una camilla desde la casa de Graham hasta una ambulancia que esperaba. En el lugar también se encontraban coches de policía y camiones de bomberos.

Graham acababa de salir de un viaje a Kiev, Ucrania, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el viernes. Estaba previsto que apareciera en “Meet the Press” de NBC News el domingo.

Su muerte se produce mientras su compañero senador republicano Mitch McConnell permanece en el hospital después de que los paramédicos respondieran a una llamada en una residencia conocida el mes pasado sobre un individuo que sufría un paro cardíaco.

Un portavoz de McConnell dijo que el exlíder de la mayoría republicana continúa recuperándose, pero su equipo no ha proporcionado más detalles sobre su condición.