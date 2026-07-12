¿Está abierto el estrecho de Ormuz? Lo que sabemos después de las últimas huelgas

Línea superior El presidente Donald Trump dijo el domingo que el Estrecho de Ormuz estaba “abierto en lo que a nosotros respecta”, ignorando una declaración del ejército iraní que insistía en que la vía fluvial estaba cerrada una vez más. Trump dijo que el Estrecho de Ormuz estaba “abierto en lo que a nosotros respecta” en una entrevista el domingo por la mañana. Imágenes falsas

Hechos clave

“Está abierto y no quiero hablar de ello porque quiero honrar la vida de Lindsey Graham”, dijo Trump. â€œConozca a la prensaâ€ La presentadora Kristen Welker, y luego agregó: “Está abierto, los bombardeamos anoche, son personas muy, muy malvadas y enfermas”. Estados Unidos e Irán intercambiaron otra ronda de disparos el sábado, y el Comando Central de Estados Unidos reclamado Atacó 140 objetivos militares, incluidos sitios de drones y misiles, horas después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní atacara un Buque portacontenedores con bandera de Chipre con un dron en el estrecho. El Comando Central de EE.UU. también reclamado el Estrecho de Ormuz estaba “abierto a todos los buques que intentaran transitar legalmente por la vía fluvial internacional”, contradiciendo una declaración de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, una agencia gubernamental creado en mayo para ayudar a controlar la vía fluvial. Más tarde el domingo, hablando con CNN Estado de la Unión Trump dijo que el estrecho estaba “abierto en lo que a nosotros respecta”, pero se negó a responder más preguntas sobre el conflicto.

¿Qué ha dicho Trump sobre Irán?

Trump ofreció pocos detalles sobre las operaciones más recientes en Medio Oriente durante las entrevistas del domingo por la mañana, que se centraron en la muerte repentina del senador Lindsey Graham, RS.C. En declaraciones a “Meet the Press”, Trump afirmó que Irán “acordó ayer un acuerdo, un acuerdo perfecto para nosotros, sin energía nuclear, sin esto, sin aquello, sin nada, renunciaron a todo”. Y luego, después de eso, abandonaron la habitación y, al cabo de una hora, lanzaron un dron contra un barco”. Contó una historia similar a CNN y le dijo al presentador Jake Tapper: “Anoche los golpeamos muy fuerte, ayer teníamos un acuerdo con ellos y estaban renunciando a todo, y de repente, dos horas después, atacaron un barco con un dron. Y dije: ‘estas personas, algo anda mal’”.

Antecedentes clave

La semana pasada, Trump declaró que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos firmado en junio había “terminado”, aunque afirmó conversaciones de paz con los negociadores iraníes continuaría. El anuncio aún causó conmoción en los mercados internacionales. Irán cerró efectivamente el Estrecho de Ormuz durante la guerra que comenzó en febrero, lo que disparó los precios del petróleo. Estados Unidos respondió con un bloqueo de los barcos iraníes.

A QUÉ ATENCIÓN

Los contratos de futuros de petróleo comienzan a negociarse para la semana a las 6 pm EDT del domingo por la tarde, lo que podría proporcionar una visión clara de la interpretación de la situación por parte de los inversores, dado lo crítico que es el estrecho para los mercados petroleros globales. El crudo West Texas Intermediate cotizaba alrededor de 71,50 dólares cuando los mercados cerraron el viernes, mientras que el crudo Brent de referencia mundial cotizaba alrededor de 76 dólares. Un aumento podría indicar que los inversores están preocupados sobre si el tráfico podrá transitar a través del estrecho, mientras que una caída o un pequeño movimiento en el precio probablemente indicaría que los inversores confían en las garantías de Trump de que el estrecho permanece abierto.

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