Estrellas emergentes de la Copa del Mundo: Diomande, Freeman…

El 12 de julio de 2026 a las 03:15 AM ET

En cada Copa del Mundo, siempre hay una colección de jugadores que emergen como estrellas emergentes. En 2010, jugadores como Alexis Sánchez, Mesut Özil y Luis Suárez irrumpieron en escena. James Rodríguez en 2014 se convirtió en un nombre conocido al liderar a Colombia hacia su primera carrera en cuartos de final en una Copa del Mundo. Los últimos dos torneos vieron a Benjamin Pavard (Francia), Hirving Lozano (México), Enzo Fernández (Argentina), Azzedine Ounahi (Marruecos) y otros elevar sus perfiles.

Emerger como una estrella durante la Copa del Mundo no significa automáticamente que la grandeza futura esté garantizada. Lozano y Ounahi son ejemplos de jugadores que tuvieron impresionantes actuaciones en el torneo y continuaron teniendo carreras exitosas pero no capturaron la imaginación como en 2018 y 2022, respectivamente. Lo mismo podría decirse de Rodríguez, quien tuvo una impresionante temporada de debut con el Real Madrid en 2014-15 solo para que el resto de su carrera estuviera plagado de lesiones y actuaciones inconsistentes. Por supuesto, también tenemos a alguien como Luis Suárez, quien más tarde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la década de 2010 en el Liverpool y luego en el Barcelona.

Quizás la Copa del Mundo de 2026 no ha tenido las impresionantes actuaciones de estrellas emergentes como en torneos anteriores. En cambio, el gran tema ha sido varios superestrellas establecidas – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland – jugando a niveles muy altos simultáneamente. Aún así, hemos visto algunos talentos que han levantado cejas con lo que han producido.

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Podrías argumentar que no encaja del todo con el espíritu de este ejercicio. Después de todo, su temporada de 18 años en 2025-26 lo vio producir 20 goles más asistencias en la Bundesliga para un RB Leipzig que terminó tercero. Incluso en una liga que permite que los talentos atacantes brillen, los adolescentes no suelen producir una campaña tan destacada, y su forma significaba que merecidamente llegaba a la Copa del Mundo con mucha intriga en torno a su juego.

Sin embargo, para aquellos que vieron a Diomandé por primera vez, mostró su potencial para convertirse en un atacante estrella. El gran punto de venta es que podría ser uno de los regateadores más eléctricos de Europa. Tiene una increíble explosividad y, incluso con solo 19 años, puede absorber el contacto a un nivel creíble. Combinado con una impresionante destreza con ambos pies, obtienes un rival difícil para cualquier defensor.

Según el analista de Opta, solo la estrella francesa Kylian Mbappé ha creado más oportunidades a partir de arrastres (nueve) en la Copa del Mundo que las ocho de Diomandé, y la estrella francesa ha jugado dos partidos más (y contando).

El mejor ejemplo de lo que Diomandé puede hacer ocurrió en el juego de apertura de la fase de grupos de Costa de Marfil contra Ecuador en Filadelfia. Vimos los pies rápidos para hacer que sucedieran cosas, incluido un pase de dos toques que provocó una buena oportunidad para Elye Wahi en la primera mitad. Cuando se situó en el flanco derecho, le dio problemas al defensor del Arsenal Piero Hincapié con los constantes cambios de ritmo. Al pasar al flanco izquierdo más tarde en la segunda mitad, se volvió más agresivo con sus disparos.

El mapa de acción a continuación muestra cuántos problemas Diomandé causó a Ecuador, un equipo que solo concedió cinco goles en 18 partidos de clasificación para el Mundial de la CONMEBOL.

Las actuaciones de Diomandé en los siguientes partidos antes de la eliminación de Costa de Marfil ante Noruega en los dieciseisavos de final no alcanzaron los estándares elevados de su debut, aunque aún proporcionó algunos momentos estelares. No es sorprendente que clubes como el Paris Saint-Germain estén tratando de adquirirlo este verano. Con el progreso de su desarrollo, no sería una sorpresa si para 2030, Diomandé es universalmente considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.

A través de sus cuatro primeros partidos en la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos lucía bien sin muchas advertencias. Hubo victorias convincentes sobre Paraguay y Australia en la fase de grupos antes de que el equipo de Mauricio Pochettino venciera a Bosnia-Herzegovina 2-0 en los dieciseisavos de final. Incluso teniendo en cuenta la calidad de los oponentes, podría argumentarse que fue lo más convincente que lucieron en una sola serie de partidos.

Lo que hizo que Estados Unidos se viera mejor de lo esperado fue cuánto jugaron a sus fortalezas. Sergiño Dest y Antonee Robinson tomarían posiciones altas como carrileros para representar amenazas. Hubo un énfasis en la verticalidad con carreras a través del centro del campo de Weston McKennie y Malik Tillman. Ambas cosas les ayudaron a romper exitosamente bloques medios.

Para que esto funcionara, Estados Unidos necesitaba al menos un defensor versátil que pudiera ayudar en diferentes áreas, y resultó ser Freeman. A menudo jugaba como tercer defensor central por la derecha, pero tenía la flexibilidad de avanzar cuando Estados Unidos tenía la pelota en el tercio final.

Un pase común que verías durante su carrera en la Copa del Mundo era Freeman detectando a McKennie haciendo una carrera a lo largo del lado derecho hacia el espacio, creando una oportunidad secundaria o incluso una asistencia. Según Futi, Freeman ocupó el primer lugar en pases progresivos con 28, algo sorprendente dada su función esperada.

Freeman también es el tipo de defensor que cubre mucho terreno y puede ayudar a corregir errores en diferentes áreas del campo. Esto incluía cubrir el espacio afuera y defender en situaciones uno a uno cuando era necesario. También hubo situaciones en las que tuvo que hacer intervenciones críticas para eliminar oportunidades claras de gol.

Por supuesto, las buenas actuaciones no duraron para Estados Unidos, ya que fueron claramente segundos mejores en una derrota por 4-1 ante Bélgica. Tal derrota (especialmente porque fue el peor equipo de Bélgica en más de una década) ha generado discusión sobre el programa masculino, incluida la falta de estrellas emergentes. Si hubo un jugador que pudo mantener la cabeza en alto a pesar del resultado, fue Freeman. Las posibilidades de que se convierta en una de las estrellas que Estados Unidos necesita para 2030 son bajas, pero en esta Copa del Mundo mostró los débiles contornos de un defensor de alto nivel en todas las áreas.

Los que ven regularmente la Bundesliga ya estaban al tanto del ascenso de Manzambi con el Freiburg. Aunque se abrió paso hacia el primer equipo hacia finales de 2024-25, la temporada pasada fue cuando realmente se anunció al fútbol alemán. Nueve goles más asistencias en más de 2,000 minutos fue un buen retorno para un jugador que podría ser calificado como mediocampista box-to-box. Además, su capacidad para cubrir muchas yardas a través de sus dribles progresivos lo convirtió en un prospecto intrigante.

En comparación con otros en esta lista, Manzambi ha sido utilizado con más moderación en la Copa del Mundo 2026. Ha comenzado solo en dos de los cinco partidos de Suiza, contra Canadá y Argelia en los dieciseisavos de final, y mientras se recuperaba de una lesión más tarde en el torneo, podría haber habido algunas preocupaciones tácticas con Suiza tratando de mantener la estabilidad defensiva bajo Murat Yakin. Puede haber una falta de concentración defendiendo en su propio tercio, junto con no estar totalmente sincronizado con sus compañeros cuando llega el momento de presionar.

Aún así, hay argumentos a favor de que debería haber sido titular desde el principio. Ha marcado tres goles y dado dos asistencias en cuatro apariciones, y mientras dos goles llegaron como suplente contra Bosnia-Herzegovina, marcó y asistió contra Canadá y proporcionó una asistencia contra Argelia. Según Futi, está justo dentro de los 50 primeros en el total de dribles progresivos en el torneo. Su arrastre individual y asistencia frente a Argelia al comienzo del primer tiempo le dio a Suiza una ventaja, y no retrocedieron.

Hay otras fortalezas en el juego de Manzambi fuera de sus prodigiosos arrastres de balón. En particular, ha demostrado la capacidad de jugar junto a Breel Embolo cuando el delantero suizo tiene la espalda hacia el gol. Manzambi también ha mostrado la capacidad de atacar espacios desde áreas más profundas si la oposición está prestando demasiada atención a Embolo. Los dos combinaron para el segundo gol de Suiza en su victoria por 2-1 sobre Canadá, con Embolo atrayendo a dos defensores canadienses y pasándosela a Manzambi en el área.

Manzambi ha mostrado algunos picos impresionantes durante la Copa del Mundo a través de su capacidad para progresar en el juego y meterse en el área. Hay preguntas sobre su juego, como cuánto puede mejorar en sus pases progresivos y si puede tener un impacto defensivo. Sin embargo, los destellos de brillantez mostrados con el Freiburg y en la Copa del Mundo son suficientes para creer que podría convertirse en un centrocampista de primer nivel en un futuro no muy lejano.

Al igual que Estados Unidos, Colombia lucía bastante bien hasta los dieciseisavos de final y tenía la oportunidad de consolidarse como un contendiente sorpresa en esta Copa del Mundo. Solo concedieron un gol en los cuatro partidos y mientras solo anotaron cinco goles, estaban creando una gran cantidad de tiros (terceros en tiros por partido, según Opta Analyst), y lo suficiente de ellos eran de muy alta calidad (13° en goles esperados sin penales por partido).

Colombia mostró la capacidad de jugar en posesión estable a través de intercambios posicionales fluidos y crear ataques directos después de ganar el balón con su sólido bloque medio. Utilizaron diferentes formas con el balón para abrir juegos, incluida una formación agresiva de 3-1-6 para descomponer bloques bajos obstinados (como contra Ghana en los dieciseisavos de final). A pesar de los problemas para marcar, los resultados subyacentes estaban a su favor. Un ejemplo es el empate 0-0 en la fase de grupos contra Portugal; superaron a los lusos en disparos 24-13 y en general les jugaron mejor.

Para lograr esto, Colombia necesitaba jugadores que pudieran ayudar en diferentes áreas. Puerta mostró su capacidad para desempeñar múltiples roles, ya sea tratando de orquestar entre líneas o proporcionando carreras detrás como parte de la línea frontal. Según las estadísticas recopiladas por la FIFA durante la Copa del Mundo, ocupó el segundo lugar en ofertas dentro de la forma del equipo y el cuarto en ofertas detrás. A través de la aplicación Futi, solo Juan Fernando Quintero generó más asistencias esperadas totales. Puerta hizo varias cosas a un nivel sólido o mejor.

La versatilidad de Puerta también se mostró fuera de posesión, con su actividad siendo una parte clave para mantener su solidez defensiva. Ningún jugador colombiano aplicó más presiones defensivas o presiones defensivas directas que Puerta. Esto no es una sorpresa para aquellos que lo vieron esta última temporada para Racing de Santander, con la Copa del Mundo siendo una continuación del crecimiento mostrado en España. Arguablemente, su mejor actuación fue contra Ghana, donde dominó y fue posiblemente el mejor jugador del partido.