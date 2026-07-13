Tailandia: Incendio en bar de Bangkok deja decenas de muertos

Un gran incendio dentro de un bar en Bangkok, la capital de Tailandia, a última hora de la noche del domingo dejó al menos 27 muertos, dijeron las autoridades.

¿Qué sabemos?

Los rescatistas dijeron que el incendio, que se informó por primera vez alrededor de la medianoche, estalló en una cervecería abarrotada en el área de Ladprao del distrito de Chatuchak.

El pub, Rong Beer Na Lat Phrao, es popular entre los residentes locales y está ubicado en la misma zona de la ciudad que el concurrido mercado de Chatuchak.

El mercado atrae a decenas de miles de turistas locales e internacionales los fines de semana.

“Se sacaron veintisiete cadáveres, cuerpos sin vida. Algunos fueron enviados a hospitales, estamos comprobando su estado”, dijo el primer ministro Anutin Charnvirakul en declaraciones televisadas desde el lugar del incendio.

Otras sesenta y tres personas resultaron heridas. El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, informó a los periodistas que 22 de ellas se encuentran actualmente en estado crítico.

Otro funcionario de la ciudad dijo que el incendio ya había arrasado el pub cuando llegaron los rescatistas.

Testigos informaron que el incendio comenzó cerca del área del escenario, agregó el funcionario.

Las imágenes compartidas en línea muestran un gran incendio y columnas de humo saliendo de la puerta principal del pub.

Se ve a la gente tratando de huir mientras un espeso humo negro se eleva hacia el cielo.

El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo que la causa del incendio seguía bajo investigación. Imagen: Sakchai Lalit/AP Photo/Picture Alliance

Víctimas encontradas en los baños.

Anutin dijo a los periodistas que los supervivientes habían contado cómo el pub se llenó rápidamente de humo, lo que obligó a muchos a correr hacia la parte trasera del lugar.

Pero no había escaleras de incendios y muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños, añadió.

Los bomberos controlaron el incendio después de media hora, dijeron las autoridades.

Las fotografías de lo ocurrido muestran mesas y sillas carbonizadas y el interior dañado del pub.

Tailandia ha visto tragedias similares en bares. La mayor fue la celebración de Nochevieja en el club nocturno Santika de Bangkok el 1 de enero de 2009.

El incendio, aparentemente provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en el interior, mató a 66 personas e hirió a más de 200.

Editado por: Dmytro Hubenko

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