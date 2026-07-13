El actor de ‘Ted Lasso’ debuta en el fútbol profesional

AFP

Cristo Fernández, un actor mejor conocido por interpretar a un jugador de fútbol profesional en “Ted Lasso”, dio oficialmente su primer intento en la realidad este fin de semana.

Cristo Fernández, actor mejor conocido por interpretar a un jugador de fútbol profesional en Ted Lassodio oficialmente su primer intento en la realidad este fin de semana.

Fernández, quien apareció como un personaje recurrente, Danny Rojas, en la exitosa serie de transmisión, hizo su debut en la USL con El Paso en su partido de la Copa USL contra New Mexico United el sábado por la noche. Entró en el partido en el minuto 79 por Locomotive y recibió una tarjeta amarilla durante la derrota por 2-0.

El jugador de 35 años era un consumado jugador juvenil que competía con el Tecos FC en la Liga MX, antes de que las lesiones descarrilaran su carrera y lo llevaran a la actuación.

Probó por primera vez para el equipo de reserva del Chicago Fire a principios de este año, lo que lo llevó a otra prueba con El Paso y eventualmente a un contrato.

“¡El fútbol es vida!” fue el eslogan de su Ted LassoÂ personaje, y revisó sus palabras más famosas en una entrevista de ESPN en mayo.

“El fútbol me ha dado tanto los mejores momentos como los momentos tristes”, afirmó. “Supongo que por eso, para mí, el fútbol es vida”.