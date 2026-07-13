Messi listo para enfrentar a potencia Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

Messi listo para enfrentar a potencia Inglaterra en la semifinal de la...

Lionel Messi dice que enfrentarse a Inglaterra en una semifinal de la Copa del Mundo será “especial” mientras Argentina se prepara para un enfrentamiento de alto voltaje con los Tres Leones en Atlanta.

El ocho veces ganador del Balón de Oro se enfrentará a Inglaterra por primera vez a nivel internacional después de que ambos equipos necesitaran tiempo extra para asegurar su lugar en las últimas cuatro etapas.

Inglaterra superó a Noruega 2-1 gracias a un doblete de Jude Bellingham, mientras que Argentina venció a Suiza 3-1 con Julian Alvarez anotando un impresionante gol ganador en tiempo extra.

A pesar de que Argentina e Inglaterra comparten algunos de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo, el partido del miércoles marcará la primera aparición de Messi contra los Tres Leones para su país.

El argentino de 39 años admitió que los recuerdos del famoso cuarto de final de 1986 siguen profundamente arraigados en la cultura del fútbol argentino.

“Todo lo que he visto y recuerdo sobre Argentina versus Inglaterra de 1986 es de videos e imágenes que los argentinos ven y reviven constantemente”, dijo Messi a ESPN Argentina.

“Pero creo que este grupo está acostumbrado a jugar partidos de fútbol sin importar el oponente.

“Obviamente, jugar contra Inglaterra es especial porque son un equipo poderoso, y los partidos contra equipos poderosos siempre son especiales”.

Messi también admitió que hay un sentido adicional de ocasión porque Inglaterra es la única gran nación contra la que nunca se ha enfrentado anteriormente.

“Personalmente, es la primera vez que voy a jugar contra ellos”, dijo.

“He jugado contra todos menos Inglaterra, así que será agradable por esa razón también.

“Y lo experimentaremos tal como es: una semifinal de la Copa del Mundo contra un equipo poderoso, un gran equipo, y trataremos de llegar en la mejor forma posible para competir de nuevo”.

Contexto: Lionel Messi y Argentina se preparan para enfrentarse a Inglaterra en una semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta.

Verificación de hechos: Messi se enfrentará a Inglaterra por primera vez a nivel internacional en este partido.