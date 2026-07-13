Predicción: KuPS vs Vardar

Context: Este artículo se centra en un próximo enfrentamiento entre KuPS y Vardar en la fase de clasificación de la Liga de Campeones.

Buscando cerrar el trabajo y extender su aventura de clasificación en la Liga de Campeones, KuPS recibirá a Vardar en Finlandia el martes por la tarde.

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KuPS

Comenzando con los anfitriones, tras una sólida actuación en el primer partido de ida en suelo extranjero la semana pasada, KuPS se encuentra firmemente en el asiento del conductor aquí. Al final, lograron una victoria por 2-0 en Skopje, los hombres de Miika Nuutinen están surfeando una ola seria de impulso. Cerrando junio con una victoria contundente de 4-0 fuera contra sus acérrimos rivales domésticos HJK, los amarillos han ganado sus cuatro apariciones previas consecutivas en todas las competiciones por un marcador total de 12-4. Encabezando la carrera para defender su corona de la Veikkausliiga esta temporada, KuPS también se ha ganado una reputación por sus exhibiciones clínicas en el último tercio. También hay que destacar que los anfitriones del martes están invictos en sus últimos 13 enfrentamientos consecutivos dentro de los 90 minutos, una racha positiva que se remonta hasta el 2 de mayo.

Noticias del equipo de KuPS

Todavía lidiando con problemas de lesiones respectivas, KuPS volverá a estar sin el dúo de Jerry Voutilainen y el ex centrocampista de Lahti Samuel Pasanen el martes por la tarde.

Sin embargo, superando un problema muscular reciente y haciendo una aparición tardía desde el banquillo la semana pasada, el internacional ugandés Calvin Kabuye debería sumar más minutos. Tras anotar un gol en el partido de ida la semana pasada, Brahima Magassa comenzará en el centro de la defensa de KuPS.

Vardar

En cuanto a los visitantes, perdiendo la oportunidad de reclamar lo que habría sido una actuación crucial en el primer partido de ida en Skopje la semana pasada, Vardar tiene un trabajo titánico por delante aquí. Al final, cayeron derrotados por 2-0 en el Nacional Arena, el equipo de Cristian Fabbiani ve sus sueños de clasificación para la Liga de Campeones en un hilo. Sin embargo, disfrutando de una gran victoria doméstica y asegurando su primer título de primera categoría desde 2020 la temporada pasada, Vardar ha ganado en gran medida una reputación por su enfoque sólido. Cerrando la campaña 2025/26 ganando cada una de sus últimas siete apariciones consecutivas en la Primera División, los invitados del martes también solo han concedido un gol en la liga desde principios de abril.

Noticias del equipo de Vardar

Mostrando una tarjeta roja dramática en el primer partido de ida en Skopje la semana pasada solo 12 minutos después de haber ingresado como suplente en la segunda mitad, el ex centrocampista del Dalian Pro Nemanja Bosancic se perderá por suspensión el martes por la tarde.

Completando un cambio gratuito a los campeones macedonios reinantes antes de la nueva temporada, el ex centrocampista del FCSB Boban Nikolov comenzará en el centro del campo. Regresando a Skopje en enero, Darko Velkovski se asociará con Mislav Matic en la defensa.

Factores clave a considerar en el encuentro KuPS vs Vardar

Cuando KuPS y Vardar se enfrentaron en su primer partido de ida en Skopje la semana pasada, los anfitriones del martes aseguraron una victoria por 2-0 en suelo extranjero.

KuPS ha ganado sus cuatro apariciones previas consecutivas en todas las competiciones por un marcador total de 12-4.

Los anfitriones del martes están invictos en sus últimos 13 enfrentamientos consecutivos dentro de los 90 minutos, una racha positiva que se remonta hasta el 2 de mayo.

A pesar de perder la oportunidad de obtener una ventaja crucial en el primer partido de ida la semana pasada, Vardar ha mantenido su portería a cero en siete de sus últimos nueve enfrentamientos en todas las competiciones.

Siete de los últimos nueve partidos de Vardar como visitantes han terminado con menos de 2.5 goles.

Conclusión

Producir otra actuación llamativa en el primer partido de ida la semana pasada al asegurar una merecida victoria por 2-0 en Skopje, KuPS buscará extender su aventura de clasificación en la Liga de Campeones con otro aluvión de goles. Embarcándose en lo que se ha convertido en otra racha positiva prolongada, los anfitriones del martes buscarán repetir su actuación cuando regresen a Finlandia a mitad de semana. Ganando todas sus apariciones previas en todas las competiciones por un marcador total de 12-4, KuPS tampoco ha sufrido una derrota en casa dentro de los 90 minutos desde el 22 de febrero.

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