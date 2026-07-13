Trump dice que EE.UU. restablecerá su bloqueo a Irán y cobrará peaje a los barcos

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AFPTV/AFP vía Getty Images

ESTAMBUL – El presidente Trump dice que Estados Unidos no permitirá que los barcos iraníes crucen el Estrecho de Ormuz.

“Estamos restableciendo EL BLOQUEO IRÁN, llamado así porque sólo impide que los barcos o clientes de Irán entren o salgan”, dijo en un publicar en línea .

Trump dijo que otros países podrán circular por la vía fluvial, pero que Estados Unidos cobraría un peaje del 20% sobre la carga. Dijo que el peaje era un reembolso por hacer “el trabajo de brindar seguridad a esta sección tan volátil del mundo”.

Estados Unidos se ha opuesto anteriormente a cualquier peaje o tarifa para los barcos que atraviesan el estrecho.

Los líderes iraníes se han mostrado desafiantes ante el hecho de que Irán controle el Estrecho de Ormuz.

La última medida de Trump se produce después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos por tercer fin de semana consecutivo, planteando el espectro de un regreso a la guerra total después de que un inestable alto el fuego entrara en vigor en junio.

Esta es una historia en desarrollo, que se actualizará.