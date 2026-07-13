Copa del Mundo 2026: Oportunidad de enfrentar a Lionel Messi una vez en la vida

El lateral izquierdo de Inglaterra, Nico O’Reilly, está disfrutando de la “oportunidad única en la vida” de enfrentarse a Lionel Messi en la semifinal del Mundial del miércoles contra Argentina.

El equipo de Thomas Tuchel aseguró un lugar en las últimas cuatro con una agotadora victoria por 2-1 contra Noruega en el calor de Miami el sábado, y ahora se enfrenta a un partido en Atlanta contra los campeones del mundo defensores, que vencieron a Suiza 3-1.

Será la primera vez que Messi se enfrente a Inglaterra, y a sus 39 años, podría ser la última. El defensor del Manchester City, O’Reilly, nunca lo ha enfrentado a nivel de clubes tampoco.

“No puedo esperar”, dijo O’Reilly, quien probablemente tendrá que defender contra Messi uno a uno si comienza como lateral izquierdo, a BBC Radio 5 Live.

“Es una oportunidad única en la vida. Él está llegando al final de su carrera. Para mí personalmente, es el mejor jugador que haya pisado un campo de fútbol. Y sí, no puedo esperar por el desafío.”

Messi comenzó el torneo con un triplete en una victoria por 3-0 contra Argelia mientras se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, igualando el récord de 16 goles de Miroslav Klose, que había estado en pie desde 2014.

El capitán de Argentina ha marcado desde entonces cinco más para llevar ese récord – su total de ocho goles lo coloca en primer lugar junto con Kylian Mbappe de Francia en la lucha por la Bota de Oro, y elevando su total de goles en Copas del Mundo a 21.

Mientras que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones es la principal amenaza de Argentina, el portero de Inglaterra, Jordan Pickford, advirtió contra ignorar otros talentos en el equipo de Lionel Scaloni.

“Ha marcado tantos goles y ha contribuido a tantos a lo largo de su carrera. Es genial finalmente enfrentarse a él después de tanto tiempo y verlo de niño”, dijo Pickford a los medios en la base de entrenamiento de Inglaterra en Kansas el lunes.

“Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo bueno que es Argentina. No podemos depender únicamente de [detener a] Messi. Tenemos que centrarnos en sus otras fortalezas y las debilidades que podemos aprovechar.”

El ganador de la semifinal se enfrentará a Francia o España, quienes se enfrentarán entre sí el martes (20:00 BST), en la final del Mundial en el estadio New York New Jersey el domingo, 19 de julio (20:00 BST).