El nuevo sencillo de Benson Boone ya es uno de sus mejores

Benson Boone’s new single “The Time of My Life” se estrena en múltiples listas de Billboard, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos en varias y uno de sus peores resultados en otros. NUEVA YORK, NUEVA YORK – 5 DE SEPTIEMBRE: Benson Boone actúa en el escenario durante la Gira Mundial del Corazón Americano en el Madison Square Garden el 5 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para BB)

El segundo álbum de estudio de Benson Boone, “American Heart”, apenas cumplió un año, pero el cantante y compositor de pop ya está pensando en lo que viene a continuación. Hace unos días, Boone lanzó su Wanted Man Tour, apenas unos meses después de finalizar la Gira Mundial del Corazón Americano. El cantante también lanzó “The Time of My Life” a finales de junio, que parece ser el primer sencillo de lo que podría ser su tercer álbum.

Con un nuevo recorrido de conciertos y una nueva canción, parece que Boone está listo para comenzar la próxima etapa de su carrera. “The Time of My Life” se estrena en múltiples listas de Billboard esta semana. En algunos casos, se convierte en uno de sus mayores éxitos, mientras que en otros recuentos, es uno de los peores resultados del nominado al Grammy y algo de una decepción comercial.

[Contexto: Boone ha lanzado su nuevo single “The Time of My Life” y está comenzando una nueva etapa en su carrera musical]

[Hecho: Boone ha tenido éxito en algunas listas de Billboard con su nuevo single, pero también ha tenido malas actuaciones en otras listas.]

“The Time of My Life” casi llega al Top 10 de la lista de ventas. El ranking de Billboard enumera las canciones más vendidas de cualquier estilo a través de plataformas como iTunes, Amazon y otras en todo Estados Unidos. En la lista, “The Time of My Life” comienza en el puesto 12. Luminate informa que la canción vendió 2,000 copias en su marco de seguimiento inicial.

[Contexto: “The Time of My Life” ha tenido un buen desempeño en la lista de ventas digitales de Billboard]

[Hecho: “The Time of My Life” se ubicó en el número 12 en la lista de ventas digitales de Billboard y ha vendido 2,000 copias en su semana de lanzamiento.]

Benson Boone logra su tercer mejor éxito en la lista de ventas digitales con “The Time of My Life”, ya que se queda a solo dos lugares de llegar a su tercer Top 10. “Beautiful Things” pasó dos semanas en el número 1, mientras que “Mystical Magical” alcanzó el número 7.

Anteriormente, “Slow It Down” y “Sorry I’m Here for Someone Else” estaban empatadas como las terceras canciones con mayor ascenso en su discografía. Ambas debutaron en el puesto 22, pasaron una semana allí y desaparecieron.

[Contexto: Boone ha tenido éxitos anteriores en la lista de ventas digitales de Billboard]

[Hecho: “The Time of My Life” es el tercer mejor éxito de Boone en la lista de ventas digitales y se acerca al Top 10.]

“The Time of My Life” aterriza en el tercer lugar más alto en el estreno de la lista de ventas digitales de la semana actual. El lanzamiento más alto, “One Nation” de Steve Gruber y el Proyecto Libertad, entra en el puesto 6, mientras que “Another Drink”, una colaboración entre el productor de música electrónica Marshmello y la cantautora de country Kelsea Ballerini, abre un puesto más abajo. Boone supera a los nuevos lanzamientos de Blake Shelton, Dan + Shay, Alan Jackson, Gracie Abrams, Forrest Frank e Ice Nine Kills.

[Contexto: “The Time of My Life” ha tenido un buen desempeño en las listas de ventas digitales de Billboard]

[Hecho: “The Time of My Life” ha tenido el tercer mejor debut en la lista de ventas digitales esta semana.]