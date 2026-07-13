Juez remite a los abogados de Trump para posible acción disciplinaria sobre demanda del IRS

Un juez federal en Florida ha referido a los abogados del presidente Donald Trump para posibles acciones disciplinarias por presentar la demanda de $10 mil millones contra el IRS que resultó en la creación del ya desaparecido “Fondo Anti-Weaponization”.

La orden severa de la jueza de distrito de EE. UU. Kathleen Williams criticó al presidente y a sus abogados por usar el tribunal “para asignar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses”.

“Al llegar a esta conclusión, el tribunal determina que los Demandantes utilizaron de manera indebida esta demanda para justificar un premio particular en este asunto: acceso a fondos de los contribuyentes y exención de auditorías y otras investigaciones, que se logró mediante el control sobre los Demandados”, escribió la jueza Williams.

Trump anunció en mayo el “Fondo Anti-Weaponization” de $1,776 mil millones para compensar a aquellos que alegan haber sido injustamente objetivo de la administración Biden, a cambio de que Trump acordara retirar su demanda de $10 mil millones contra el IRS por la divulgación no autorizada de su información fiscal durante su primer mandato, por la cual un contratista del IRS se declaró culpable en 2023.

El acuerdo generó acusaciones de auto-negociación y un alboroto bipartidista sobre el posible uso de dinero de los contribuyentes para pagar a los alborotadores que atacaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.

La jueza Williams, en su orden, dijo que los abogados personales de Trump y el Departamento de Justicia intentaron “usar al tribunal para proporcionar cierta legitimidad… para asignar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para remediar quejas no definidas en la ley”.

“Las Partes utilizaron la existencia de litigios federales como un medio para conferir legitimidad a una acción que no estaban dispuestos a someter a revisión judicial”, escribió Williams. “El contexto del ‘acuerdo’, las relaciones de las personas involucradas en negociar y aprobarlo, las implicaciones éticas de su conducta y los rápidos esfuerzos de las Partes para desestimar este caso después de que el Tribunal planteó cuestiones jurisdiccionales fundamentales apoyan esta conclusión. En consecuencia, el Tribunal determina expresamente que los Demandantes actuaron de mala fe.”

[Contexto: La jueza se ha referido a los abogados de Trump por posibles acciones disciplinarias por su manejo de la demanda de $10 mil millones contra el IRS.]

[Fuente: abcnews.com]