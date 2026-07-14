Incluso si la inflación se enfriara en junio, los expertos dicen que la presión sobre los precios no ha terminado

Es probable que la inflación siga siendo un dolor de cabeza incluso si el ritmo de aumento de precios se desaceleró en junio.

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La Oficina de Estadísticas Laborales informará el índice de precios al consumidor del mes pasado a las 8:30 am ET del martes.

Muchos economistas esperan ver una disminución en la cifra general gracias a la caída de los precios de la energía. Pero algunos advierten que el problema está lejos de terminar y que las caídas de precios pueden tardar más de lo que a los consumidores les gustaría, especialmente si los precios de la energía vuelven a subir.

Después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio, los precios del petróleo cayeron desde mediados de los 90 dólares hasta alrededor de 70 dólares por barril. Sin embargo, ese declive ha comenzado a deshacerse, al menos parcialmente. Tanto el crudo estadounidense como el petróleo Brent cotizan mucho más alto que su mínimo reciente; el Brent tocó los 80 dólares por barril el lunes.

“Con el Memorando de Entendimiento sobre soporte vital y las tensiones aumentando en Medio Oriente”, las expectativas de inflación enfrentan una “presión renovada”, dijeron estrategas de Société Générale en una nota.

Para agravar el problema, se han reducido centros críticos de almacenamiento de petróleo en un intento por controlar los precios, pero esas instalaciones de almacenamiento han alcanzado niveles mínimos en décadas. Será necesario rellenarlos con cientos de millones de barriles de petróleo, lo que podría hacer que los precios vuelvan a subir.

Los precios del gas, el signo más visible de inflación para los consumidores, están siguiendo una trayectoria similar. En las últimas semanas, los precios cayeron drásticamente desde el nivel más alto del año. Sin embargo, en la última semana, esa caída se detuvo en 3,79 dólares por galón, y los precios han subido 8 centavos desde entonces, hasta el lunes.

Ese aumento de los precios de la gasolina se produce al mismo tiempo que una desaceleración del crecimiento salarial. En junio, los salarios medios por hora aumentaron un 3,5%, muy por debajo de la lectura de inflación de mayo del 4,2%.

Los economistas esperan que la tasa de inflación caiga un 0,2% mes a mes o un 3,8% respecto al año anterior, según una encuesta realizada por Dow Jones. Esa caída se debe principalmente a la caída de los precios de la energía.

En mayo, la inflación general subió a su nivel más alto desde principios de 2023, después de que la guerra con Irán desencadenara un shock energético global, elevando los precios del petróleo y el gas junto con los rendimientos de los bonos, que influyen en las tasas de endeudamiento de los consumidores. Como resultado, los billetes de avión y los costes de transporte también han aumentado.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump se ha quejado de que la caída de los precios del gas se había desacelerado, pero los expertos creen que la inflación persistente tiene más que ver con la energía.

Al advertir de una “rigidez de los precios en camino a la baja”, los economistas del Deutsche Bank dijeron que esperan “caídas relativamente moderadas tanto en las tarifas aéreas como en los servicios de entrega” en el informe del martes.

Los rendimientos de los bonos también están aumentando junto con el petróleo, a medida que las expectativas de inflación vuelven a aumentar. El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años, que tiene el mayor peso en la gestión de las tasas de interés al consumidor, rondaba el 4,57% el lunes después de caer hasta el 3,37% inmediatamente después de la firma del memorando de entendimiento. También ha vuelto a casi su nivel más alto del año.

La explosiva construcción de sistemas de inteligencia artificial y centros de datos en todo el mundo también está impulsando aumentos de precios.

Mientras gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Google, Meta y otros se apresuran a comprar tanta memoria como pueden, los precios de los componentes clave están aumentando. También hay sólo un puñado de empresas globales que fabrican memoria para iPhones, computadoras y centros de datos.

Como resultado, Apple el mes pasado aumentó el precio de muchos de sus productos estrella.

“La rápida expansión de los centros de datos de IA ha creado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”, dijo la compañía en un comunicado en ese momento. “Nunca habíamos visto un aumento del precio de un componente tan grande y tan rápido”.

“Es una tormenta que ocurre una vez cada 100 años”, dijo el mes pasado el analista tecnológico Dan Ives a NBC News. “Es caro y cada vez es más caro, y la construcción de la IA necesita memoria, lo cual es fantástico para los reproductores de chips de memoria. Es algo malo para todos los demás”.

Otras empresas de tecnología de consumo, incluidos los fabricantes de consolas de videojuegos Xbox y PlayStation, también han subido los precios.

Aparte de los costos de la energía y los alimentos, se espera que la inflación subyacente (que excluye las volátiles categorías de alimentos y energía) baje sólo ligeramente a 2,8% desde 2,9% en mayo, una señal de esa rigidez.

Esto también preocupa a los economistas y a los responsables de las políticas de la Fed. El lunes, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo: “Hemos superado el punto en el que podemos atribuir grandes aumentos de precios a aumentos arancelarios anteriores”.

Waller dijo que si la lectura de la inflación subyacente vuelve a ser “caliente” esta semana, la Reserva Federal necesitará considerar aumentar las tasas “pronto”.

Está previsto que el presidente Kevin Warsh testifique ante los legisladores el martes y miércoles. La próxima decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal está prevista para el 29 de julio.