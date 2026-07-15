El Mundial aumenta las ventas de cerveza en los pubs de Inglaterra, algunos aún enfrentan los últimos pedidos

LONDRES – Es famoso que los fanáticos escoceses bebieron Boston hasta secarlo.

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Pero si bien las hazañas del equipo en el campo no pudieron igualar el éxito de sus seguidores, los pubs en Inglaterra (algunos de los cuales están pasando apuros financieros) se han visto impulsados ​​por el aumento en las ventas de cerveza tras la carrera del equipo hasta las semifinales de la Copa del Mundo.

Inglaterra juega contra su archirrival Argentina en Atlanta el miércoles, un inicio a las 8 pm en casa (3 pm ET) que probablemente verá a los fanáticos acudir en masa a los pubs de todo el país con la esperanza de ver a su equipo llegar a su primera final de la Copa del Mundo en 60 años.

Las ganancias obtenidas con la Copa del Mundo representan alrededor del 15% de las ventas anuales realizadas por el pub Bread and Cheese en Thundersley, un pequeño pueblo a unas 40 millas al este de Londres, dijo el propietario Steve Haslam a NBC News en una entrevista telefónica el martes.

Dijo que esperaba ganar alrededor de £ 7.000 a £ 9.000 ($ 9.400 a $ 12.000) más que el promedio del miércoles, cuando Inglaterra comienza.

Los fanáticos de Inglaterra en Londres celebran la victoria del equipo en cuartos de final sobre Noruega el sábado. Thomas Krych / AP

Y su pub no está solo. Sólo durante la fase de grupos se vendieron alrededor de 5,5 millones de pintas adicionales, según UK Hospitality, un organismo comercial que representa el sector hotelero y de ocio del país.

Emma McClarkin, directora ejecutiva de la Asociación Británica de Cervezas y Pubs (BBPA), dijo en un correo electrónico el martes que esperaba que “el miércoles fuera la noche más exitosa del torneo, con más de 6 millones de pintas adicionales potencialmente vendidas”, alrededor de un aumento del 75% con respecto a los 8 millones de pintas que normalmente se venden en un miércoles promedio de julio.

Sin embargo, las cifras recopiladas por su organización y publicadas en mayo muestran que 161 pubs en Gran Bretaña cerraron entre enero y marzo de este año, el equivalente a casi dos por día.

En general, “los márgenes se están reduciendo porque estamos en un momento difícil para los pubs en este momento”, dijo Haslam, propietario de Bread and Cheese y director de Aim Pubs, una empresa familiar que posee ocho pubs en todo el Reino Unido.

Tras negarse inicialmente, el gobierno finalmente cedió y relajó las leyes de licencias para el partido de segunda ronda de Inglaterra contra México, permitiendo que los pubs permanecieran abiertos hasta las 5 am hora local (medianoche, hora del Este).

Un aficionado de Inglaterra en Liverpool el sábado. Peter Powell/AFP vía Getty Images

Pero tanto UK Hospitality como la British Beer and Pub Association (BBPA) dicen que los legisladores deben hacer más para proteger a la industria y culpan a las altas tasas comerciales y a los impuestos como factores que contribuyen al cierre de pubs.

Es una opinión compartida por Ash Corbett-Collins, presidente de Campaign For Real Ale o CAMRA.

El “gobierno debe reconocer plenamente las contribuciones que los pubs hacen a la economía y el bienestar social de las comunidades locales”, dijo. “Corremos el riesgo de perder cada vez más pubs a menos que se brinde un apoyo significativo”.

Unas tasas comerciales más justas y menos impuestos sobre los alimentos y bebidas, incluida la cerveza, ayudarían, dijo, y añadió que “la industria no puede depender de un torneo deportivo cada cuatro años para sobrevivir”.

Un portavoz del Tesoro británico dijo que el gobierno estaba respaldando a la industria hotelera recortando los impuestos “sobre las atracciones familiares y las comidas para niños este verano, reformando las tarifas comerciales, ampliando los horarios de apertura de la Copa Mundial y tomando medidas sobre el costo de vida para impulsar el sector”.

Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra tras anotar contra Noruega. Patricia de Melo Moreira / AFP vía Getty Images

El gobierno del Reino Unido también anunció en enero que los pubs y locales de música en vivo recibirían un descuento del 15% en sus tarifas comerciales a partir de abril y no verían aumentos durante dos años.

La BBPA dijo que esto era “vital, pero temporal”, pero que se necesitaba un plan a más largo plazo para “salvar los pubs, los empleos y los corazones de las comunidades”.

Y Haslam también dijo que el recorte fue en gran medida ineficaz y creía que el gobierno debería revisar los impuestos comerciales y otros impuestos para ayudar.

“El gran pub británico es el corazón del país. La gente va a los pubs para crear recuerdos. Son centros sociales que hacen mucho bien a la comunidad”, dijo. “Los pubs han cambiado mi vida”.