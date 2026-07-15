Abierto Británico | Scheffler y McIlroy codiciarán su segundo título

(Southport) Scottie Scheffler y Rory McIlroy intentarán ganar su segundo “juicio de clarete” esta semana en el Abierto Británico.

Steve Douglas



Prensa asociada



A los dos mejores golfistas del mundo les importa poco lo que esto significaría para sus legados.

“Haré mucho que me iré. Estaré muerto”, dijo McIlroy el martes cuando se le preguntó si ganar más trofeos y batir más récords influiría en cómo será visto dentro de 100 años.

â€”No creo que vea lo que la gente dice de mÃ. Estaré seis pies bajo tierra. No creo que me convierta en un fantasma”, añadió.

Parece que el objetivo de Scheffler tampoco es hacerse un lugar en la historia.

“Va a parecer un poco morboso”, dijo al principio el estadounidense, número uno del mundo. Al final, viviré mi vida y terminará. Cuando esto termine, me iré a otra parte y ya no estaré aquí”.

FOTO PHIL NOBLE, REUTERS Scotty Scheffler

Venir a jugar el Abierto Británico parece sacar a relucir el lado filosófico de Scheffler.

Fue por estas fechas el año pasado, días antes de ganar el campeonato de golf más antiguo en Royal Portrush, que Scheffler pronunció un monólogo sobre la satisfacción y lo que realmente significa ser bueno en el golf.

“Me encanta poder ganarme la vida con este deporte”, dijo entonces, antes de añadir: “¿Pero satisface las aspiraciones y deseos más profundos de mi corazón? Absolutamente no”.

En ese momento, Scheffler dominaba el golf a un nivel no visto desde Tiger Woods. Y sigue siendo, con diferencia, el número uno del mundo, a pesar de que se perdió las rondas del fin de semana la semana pasada en el Abierto de Escocia, la primera vez para él en cuatro años.

McIlroy tuvo un mejor desempeño en Escocia, terminando en séptimo lugar, pero su ronda final probablemente será recordada más no por su puntuación de 64, sino por exclamar “Soy realmente malo en el golf” después de fallar su golpe de aproximación con 16.miÂ trou.

“Aunque hice una buena ronda el domingo, no me sentí muy bien”, admitió McIlroy.

Entonces, en lugar de dirigirse al campo para una ronda de práctica después de llegar a Royal Birkdale el lunes, pasó un tiempo en el campo de práctica y dijo que “claramente iba en la dirección correcta”.

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Han pasado 12 años desde que McIlroy ganó su primer (y hasta ahora único) título en el Abierto Británico, un poco más abajo en la costa noroeste de Inglaterra, en Hoylake.

Al ganar dos Masters consecutivos, no sólo logró el Grand Slam de su carrera, sino que también puso fin a una sequía de más de una década en grandes torneos.

Le ha quitado algo de presión a McIlroy en los torneos más importantes de golf, pero el major de su país de origen sigue siendo un evento especial.

“Me transporta a mi infancia”, dijo el martes el norirlandés.

Cuando era niño, nunca pensó que podría ganar seis títulos de Grand Slam en su carrera, y mucho menos convertirse en el sexto jugador en la historia en ganar los cuatro majors. Esta semana, una victoria le permitiría igualar a Harry Vardon en el exclusivo grupo de golfistas europeos que han ganado más títulos de Grand Slam en el golf masculino.

Pero parece que esos récords no significan mucho para McIlroy.

“Creo que sería una búsqueda bastante infructuosa si sólo persiguiéramos récords y resultados”, dijo. Hay que disfrutar el proceso. Hay que valorar el camino que lleva a la meta. A veces lo aprendí de la manera más difícil, persiguiendo demasiado los resultados y los récords”.