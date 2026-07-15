Hombre muere al ser golpeado por un camión mientras huía de agentes de ICE en Florida.

Topline Un hombre de 28 años murió tras ser atropellado por un camión mientras intentaba huir de un encuentro con agentes federales de inmigración en St. Augustine, Florida, marcando la tercera fatalidad relacionada con la represión migratoria de la administración Trump este mes después de dos tiroteos mortales por parte de agentes de ICE en Maine y Texas durante paradas de tráfico.

Key Facts Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida informó a varios medios que el incidente ocurrió temprano el martes por la mañana en una gasolinera en St. Augustine durante un encuentro con agentes de Inmigración y Aduanas y de Investigaciones de Seguridad Nacional. Cuatro personas huyeron de su vehículo durante el encuentro, y una de ellas murió al intentar cruzar la Carretera Estatal 16 de Florida y ser golpeada por un camión. El Departamento de Seguridad Nacional informó al New York Times y a CNN que sus agentes estaban llevando a cabo una operación que resultó en la muerte de un nacional mexicano y que las Investigaciones de Seguridad Nacional están trabajando con la patrulla de carreteras para investigar el incidente. El destino y las identidades de los otros tres que huyeron del lugar no se han hecho públicos y no está claro si las cuatro personas, incluido el individuo fallecido, estaban siendo buscadas por ICE. Según el Miami Herald, el conductor del camión se detuvo después del accidente e intentó ayudar a la víctima.

¿Qué sabemos sobre las Fatalidades Recientes Vinculadas a ICE? La semana pasada, Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, fue tiroteado y muerto durante una parada de tráfico en Texas mientras conducía una camioneta con otros tres pasajeros. Funcionarios federales de inmigración alegaron que Salgado Araujo “armó su vehículo en un intento de atropellar a un oficial de la ley de ICE, lo que resultó en que nuestro oficial disparara su arma en defensa propia”. Más tarde se reveló que el hombre de 52 años no era el objetivo previsto de la operación de aplicación de la ley. El lunes, Joan Sebastian Guerrero, un padre colombiano de 26 años, fue tiroteado y muerto por agentes de ICE durante una parada de tráfico. El senador Angus King, I-Maine, dijo que le informaron el Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin que Guerrero no era el objetivo previsto de la orden de los agentes. Sin embargo, los funcionarios también acusaron al hombre de 26 años de armar su vehículo. Ambos incidentes han provocado protestas y llamados a investigaciones independientes.

Tangente Según múltiples informes, ICE está pausando temporalmente la mayoría de las paradas de tráfico después de los dos tiroteos mortales en las últimas dos semanas. La pausa se ha implementado para proporcionar a los agentes de ICE entrenamiento adicional sobre cómo manejar las paradas de vehículos. Sin embargo, la pausa no afectará las paradas de vehículos que involucren delincuentes graves. Citando a un oficial no identificado, The Atlantic informó que el agente involucrado en el tiroteo de Maine fue contratado por ICE a principios de este año procedente de la Policía del Departamento de Asuntos de Veteranos.

En una publicación en Truth Social el miércoles por la mañana, Trump elogió a los agentes de ICE diciendo que estaban haciendo un “GRAN trabajo”. También rechazó la idea de que la agencia pusiera una pausa en las paradas de tráfico diciendo: “NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de lucha contra el crimen de I.C.E., ¡LA PARADA DE TRÁFICO! Una vez que lo hagamos, estamos jugando directamente en manos de los criminales. A los Radicales de Izquierda DUMócratas les gustaría ver esto hecho, pero no sucederá bajo mi mandato.”

Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que debe hacerse. EL CRIMEN ESTÁ MUY BAJO EN AMÉRICA, en muchos casos con números que no se han visto en décadas. La política de Fronteras Abiertas del Adormilado Joe Biden permitió la entrada de 25,000,000 personas en nuestro País, sin control y sin verificación. Muchos eran criminales, y debemos sacarlos. Para hacer esto, debemos ser fuertes, duros y listos, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de lucha contra el crimen de I.C.E., LA PARADA DE TRÁFICO. Una vez que lo hagamos, estamos jugando directamente en manos de los criminales. A los Radicales de Izquierda DUMócratas les gustaría ver esto hecho, pero no sucederá bajo mi mandato. I.C.E., sean juiciosos, justos y listos, y vuelvan y hagan su trabajo muy importante. ¡Sigan llegando esos Registros Estadísticos de Crímenes! Recuerden, son amados y respetados en América. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

Lectura Adicional Hombre mexicano es asesinado por un camión mientras huye de agentes de inmigración en St. Augustine (Miami Herald) ICE Pausando la Mayoría de las Paradas de Vehículos Después de los Tiroteos Mortales en Maine y Texas (Forbes)