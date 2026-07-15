Copa del Mundo 2026: Inglaterra vs Argentina semifinal

Tuchel podría convertirse en solo el cuarto entrenador en llegar a una final de la Copa del Mundo con un equipo que no sea su nación de origen, y el primero desde el austriaco Ernst Happel con los Países Bajos en 1978.

Pero su equipo de Inglaterra tendrá un trabajo difícil contra Argentina, que ha llegado a las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo en tres de las últimas cuatro ediciones.

Cuando el periodista de BBC Sport, Sami Mokbel, le preguntó a Tuchel si la rivalidad entre los dos equipos proporcionaría motivación adicional el miércoles, Tuchel respondió: “No lo utilizamos como combustible. Sabemos por qué estamos aquí – sabemos lo que queremos.

“Nunca nos hemos reprimido de esperar eso de nosotros, de decirlo, de soñarlo. Estamos en la semifinal – llegamos con muchas ganas y queremos la próxima victoria.”

Las tensiones políticas, especialmente en torno a la Guerra de las Malvinas en la década de 1980, han dominado la relación entre las dos naciones.

Después de la victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en octavos de final, se filmó a sus jugadores cantando una canción en referencia a las islas.

Pero Tuchel dijo: “Respetamos a nuestro oponente, pero no nos sumergimos en eventos históricos. No hacemos que sea más grande de lo que es.

“Es un gran partido de fútbol y una gran ocasión. Estamos muy emocionados y agradecidos, pero también muy hambrientos y listos para ir.

“Es una gran rivalidad y son dos grandes naciones futbolísticas que aman el fútbol.”

La semifinal también será la primera vez que Inglaterra se enfrentará al gran Lionel Messi de Argentina en el escenario internacional.

“Como lleva al equipo es absolutamente increíble – no hay palabras,” dijo Tuchel cuando le preguntaron sobre el capitán de Argentina.

“En este torneo, él es simplemente el líder y el jugador clave en cualquier equipo en el que juegue.

“Cuando Messi tiene la pelota, comienza el movimiento. La precisión técnica de Messi está en el más alto nivel. Hay mucho a tener en cuenta, pero estamos aquí para jugar a nuestra manera en la semifinal. Estamos aquí para imponer nuestro estilo, nuestras fortalezas.

“Muchos entrenadores han intentado [detener a Messi]. Parece que siempre tiene otra marcha y otra solución. Es único. Conocemos su calidad.

“Nos damos cuenta de lo grande que es el obstáculo. Sabemos lo grande que es la tarea.”

También habló Tuchel sobre cómo le gusta relajarse durante lo que ha sido un largo campamento de verano.

“A veces simplemente sales en bicicleta, y necesitas un gran estacionamiento y un helado en la mano,” dijo.

“Durante 15 minutos, te sientes como si tuvieras 15 años. ¡Quince, no cincuenta! Disfrutas de tu tarde en un cálido verano durante 15 minutos con un helado, y te reconectas con esa belleza de ese sentimiento que todos llevamos dentro de nosotros.”