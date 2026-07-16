Las bandas del crimen organizado vinculadas a la India plantean un desafío global

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos la denominó “Operación Bola Dura”. – la mayor represión internacional hasta el momento contra las bandas del crimen organizado con sede en la India.

La semana pasada, condujo al arresto de 24 sospechosos en Estados Unidos, Canadá y España y a la acusación de 37 acusados.

En el centro estaba Lawrence Bishnoi, un gángster indio encarcelado a quien los fiscales estadounidenses acusan de dirigir asesinatos, extorsión y tráfico internacional de drogas desde el interior de una prisión en el estado de Gujarat utilizando teléfonos móviles de contrabando.

Su presunto lugarteniente, Goldy Brar, también conocido como Satinderjeet Singh Brar, sigue prófugo y el FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares (43.735 euros) por su cabeza.

Del Punjab a América del Norte

India acogió con satisfacción el martes la acusación estadounidense de Bishnoi y varios asociados por el asesinato en 2023 del líder separatista sij Hardeep Singh Nijjar en Canadá, diciendo que el caso subrayaba la creciente amenaza que plantea el crimen organizado transnacional.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, dijo que India y Estados Unidos comparten una asociación “fuerte y creciente” en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

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Pero los expertos dicen que la importancia de la Operación Pelota Dura se extiende mucho más allá de una pandilla. Revela cómo las bandas criminales organizadas con base en la India han evolucionado de un problema de orden público interno a una empresa criminal transnacional que abarca América del Norte, Europa y más allá.

Según la acusación, la organización Bishnoi utilizó la violencia, el tráfico de drogas y la extorsión para generar influencia entre la diáspora india.

Los fiscales alegan que la pandilla exigió millones de dólares a dueños de negocios en América del Norte y ordenó actos de violencia contra quienes se negaron a pagar.

La acusación también acusa a Bishnoi y Brar de dirigir el asesinato de Nijjar en 2023 frente a un gurdwara (lugar de culto de los sijs) en Surrey, Columbia Británica, un asesinato que sumió en una crisis las relaciones entre India y Canadá. Sin embargo, el documento de acusación no alega ninguna participación del gobierno indio en el asesinato.

Una nueva generación de crimen organizado

Sin embargo, el crimen organizado vinculado a la India no comenzó con Lawrence Bishnoi.

En las décadas de 1980 y 1990, el gángster indio Dawood Ibrahim creó un sindicato del crimen organizado transnacional, llamado D-Company, que operaba desde Dubai y más tarde Karachi, utilizando redes de contrabando, narcóticos y extorsión que se extendían por Asia, el Golfo y Europa.

Su ex lugarteniente, Chhota Rajan, construyó una red rival en todo el sudeste asiático antes de su arresto en Indonesia en 2015. Esos sindicatos dependían de refugios geográficos seguros, protección política y jerarquías estrictamente controladas.

“A diferencia de la D-Company de Dawood Ibrahim o el sindicato de Chhota Rajan, que operaba en gran medida a través del eje Dubai-Mumbai utilizando redes de contrabando centradas en el oro. [and]”Plata…, la banda Bishnoi representa una nueva generación del crimen organizado indio”, dijo a DW Shreekumar Menon, un renombrado especialista en lucha contra las drogas.

Sus operaciones se extienden por India, Canadá y Estados Unidos, sin la protección de ningún gobierno extranjero.

En cambio, los investigadores dicen que depende de las redes de la diáspora, las comunicaciones digitales, el tráfico de drogas y las armas de fuego para sostener las extorsiones y proyectar influencia en todos los continentes.

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Menon dijo que la creciente diáspora india, particularmente en América del Norte, ha creado nuevos mercados y oportunidades para las redes criminales.

A diferencia de sindicatos anteriores, la pandilla Bishnoi opera en un entorno tecnológicamente mucho más sofisticado, utilizando comunicaciones cifradas y agentes en el extranjero para coordinar la actividad.

“Si bien no se puede comparar con la escala de los cárteles colombianos, su aparición en el panorama de las drogas y la extorsión en América del Norte marca un cambio significativo. Las pandillas indias fueron vistas durante mucho tiempo como actores regionales, pero el caso Bishnoi sugiere que ahora se están convirtiendo en actores del crimen organizado transnacional”, dijo Menon.

La tecnología reescribe el inframundo

A diferencia de sus predecesoras, la red Bishnoi es más joven, más descentralizada y habilitada digitalmente.

Los investigadores dicen que la pandilla combina redes criminales locales en India con socios en el extranjero que identifican objetivos, cobran extorsiones, mueven drogas y obtienen armas.

Las aplicaciones de mensajería cifrada permiten a los líderes encarcelados dirigir las operaciones, mientras que las redes sociales ayudan al reclutamiento, la intimidación y la propaganda.

Esa evolución ha convertido a la diáspora india en una fuente de oportunidades y un objetivo a la vez.

Propietarios de negocios en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña han informado de demandas de extorsión vinculadas a pandillas con sede en India, mientras que agentes en el extranjero supuestamente llevan a cabo amenazas lejos de los bastiones tradicionales de las pandillas en los estados de Punjab, Haryana y Gujarat, en el norte de India.

El crimen que alguna vez estuvo arraigado en disputas territoriales locales y asesinatos por encargo ahora sigue a la migración, el dinero y las comunicaciones digitales a través de las fronteras.

Para las fuerzas del orden, las investigaciones ahora requieren compartir inteligencia, arrestos coordinados y rastrear comunicaciones cifradas y flujos financieros a través de las fronteras.

La Operación Hard Ball reunió a agencias de Estados Unidos, Canadá, España e India, lo que refleja la naturaleza internacional de la amenaza.

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¿Puede la policía internacional ponerse al día?

Ajay Sahni, director ejecutivo del Instituto para la Gestión de Conflictos, dijo que la Operación Hard Ball ha expuesto una amenaza que ha estado evolucionando durante décadas en lugar de revelar un fenómeno completamente nuevo.

“El caso Bishnoi no marca el comienzo de la internacionalización del crimen organizado indio”, afirma Sahni a DW. “Marca el punto en el que las fuerzas del orden internacional finalmente han alcanzado una amenaza que ha estado evolucionando durante décadas”.

Sahni dijo que la tecnología ha transformado la forma en que operan las redes criminales.

“Las comunicaciones cifradas, las criptomonedas y los viajes internacionales baratos han permitido que células poco conectadas colaboren en todos los continentes sin las jerarquías rígidas en las que confiaban los sindicatos más antiguos”, dijo.

“El modelo de negocio no ha cambiado: la extorsión, los narcóticos, los sicariatos y los delitos financieros siguen siendo las principales fuentes de ingresos. Lo que ha cambiado es la velocidad, el alcance y la resiliencia de estas redes”.

Esa evolución, argumentó, ha superado a la aplicación de la ley.

“El crimen organizado se ha vuelto cada vez más transnacional, pero la actuación policial sigue siendo en gran medida nacional”, dijo, señalando que “las redes criminales explotan la fragmentación jurisdiccional, mientras que los investigadores deben sortear barreras legales, diplomáticas y procesales antes de que sea posible una acción coordinada”.

Avinash Mohananey, ex alto funcionario de inteligencia indio y experto en crimen organizado, dijo que el caso Bishnoi es el último capítulo en la evolución del crimen organizado indio, no una desviación de él.

“La red Bishnoi no es el primer sindicato criminal indio que se globaliza. Al igual que D-Company y la banda Chhota Rajan antes, ha construido redes transnacionales para la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas y los refugios seguros. Lo que finalmente debilitó a esos sindicatos fue la cooperación internacional sostenida”, dijo Mohananey a DW.

“La acción de las autoridades estadounidenses, en colaboración con socios internacionales, tiene el potencial de hacer una mella significativa en la red Bishnoi. Anteriormente, los sindicatos criminales indios fueron desmantelados con éxito sólo cuando el intercambio de inteligencia y la cooperación policial cruzaron las fronteras nacionales”, añadió.

Editado por: Srinivas Mazumdaru