Inglaterra 1

El astro Lionel Messi creó ambas anotaciones de Argentina mientras los campeones se recuperaban de ir por detrás después de 84 minutos para eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 y prepararse para una final contra España.

El gol de Anthony Gordon al minuto 55 desde un centro de Morgan Rogers puso a los Tres Leones por delante, pero el tanto de larga distancia de Enzo Fernández y el cabezazo en el minuto 92 de Lautaro Martínez le dieron la victoria al equipo de Lionel Scaloni en Atlanta.

El mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, estrelló un cabezazo en el poste antes del empate de Argentina y repitió la acción antes del gol ganador.

La Albiceleste se enfrentará a La Roja en la final en Nueva Jersey el domingo a las 20:00 BST, mientras que Inglaterra jugará contra Francia en el partido por el tercer lugar en Miami un día antes a las 22:00.

World Cup 2026: Why England lost ‘belief’ vs Argentina

Después de un primer tiempo tenso en el que ninguno de los equipos tuvo un disparo a portería, la nueva adquisición del Barcelona, Gordon, anotó desde cerca para poner a Inglaterra a las puertas de su primera final de la Copa del Mundo desde que levantaron el trofeo en 1966.

El entrenador Thomas Tuchel había hablado de la falta de miedo, pero sus jugadores tuvieron muy poca posesión después de ese punto, con Ezri Konsa ingresando por Gordon a los 18 minutos restantes.

Diez minutos después, Tuchel completó un trío de sustituciones defensivas al reemplazar a Reece James y Declan Rice por Nico O’Reilly y Dan Burn.

“Si vas 1-0 arriba y luego ves [esas] sustituciones que está haciendo el entrenador, pierdes la creencia en ello”, dijo el exdelantero de Inglaterra Wayne Rooney a BBC Sport.

“Estás pensando ‘solo tantas veces podemos salir airosos de esto’. Pero luego comienzas a pensar ‘oh no, vamos a defendernos durante tanto tiempo. ¿Cómo vamos a superar esto?'”

World Cup 2026: England team vs Argentina

Inglaterra realizó tres cambios, incorporando a los laterales Reece James y Djed Spence y al mediocampista Rogers en lugar de Konsa, O’Reilly y Noni Madueke.

XI titular de Inglaterra: Jordan Pickford, John Stones, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon

Suplentes de Inglaterra: Dean Henderson, James Trafford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney

World Cup 2026: Argentina team vs England

Giuliano Simeone reemplazó a Rodrigo De Paul como único cambio en el mediocampo de Argentina.

De Paul sufrió un corte durante un desafío contra Suiza en los cuartos de final, pero no parecía estar lesionado después.

XI titular de Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone

Suplentes de Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico González, Thiago Almada, Nico Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez