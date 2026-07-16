Boosie intentó pagar $600,000 por un indulto de Trump. Nunca iba a funcionar.

Resultados recientes han revelado que el gusto del presidente Trump por los indultos sin fin tiene sus límites. Según un informe de Notus publicado el lunes, el rapero Boosie BadAzz pagó a un equipo de lobistas $600,000 con la esperanza de asegurar un indulto de Trump por los cargos federales que incurrió por poseer ilegalmente un arma de fuego en 2023. Boosie, nacido como Torence Hatch, ahora está exigiendo un reembolso de $300,000 a JM Burkman & Associates, el equipo de lobistas de Washington, D.C., compuesto por Jacob Wohl y Jack Burkman, quienes afirman que no están obligados contractualmente a devolver ningún pago.

A principios de este año, Boosie fue sentenciado a tiempo cumplido, junto con tres años de libertad vigilada y 300 horas de servicio comunitario, según el abogado del rapero, aunque violó esas condiciones en mayo cuando fue acusado de golpear a un guardia de seguridad en la cabeza con la base de una pipa de agua. Enfrentando más cargos judiciales este otoño, Boosie, que afirmó que el incidente de 2023 donde llevó un arma de fuego cargada a una grabación de video fue “no violento y aislado”, buscó la ayuda de Wohl y Burkman para obtener un indulto presidencial. Y, para ser justos, el generoso gusto de Trump por los indultos lo ha llevado a emitirlos a ocho veces la tasa del ex presidente Biden, incluso permitiendo que los alborotadores del Capitolio del 6 de enero se salieran con la suya después de asumir el cargo.

Pero, ¿realmente se puede comprar un indulto?

No: eso constituiría un soborno, aunque el lenguaje que se refiere a cómo eso realmente implicaría al presidente mismo es más turbio. Se han presentado varios proyectos de ley, como el Acta de Ningún Presidente Está por Encima de la Ley de 2020, para aclarar este lenguaje, aunque no han tenido éxito. Sin embargo, la sed de Trump por los indultos ha florecido en toda una economía construida alrededor de los lobistas que aseguran que pueden aprovechar sus lazos con el presidente para obtener clemencia, todo a cambio de una tarifa.

Según Notus, Boosie afirmó que le hicieron creer que Wohl y Burkman, quienes “hablaban como si tuvieran a Trump en marcación rápida”, podrían persuadir a Trump después de que Boosie no lograra convencerlo durante el Mes de la Historia Negra para un indulto. Reportadamente mencionaron nombres como Laura Loomer, Jack Posobiec, Mike Cernovich y Erika Kirk, afirmando que podrían ayudar en el proceso (un representante de Kirk negó a Notus que incluso sepa quién es Boosie) y en un momento dado afirmaron que Trump ya había firmado el indulto.

Boosie intentó impulsar su solicitud etiquetando a algunas de esas mismas figuras de derecha en una publicación en X, incluyendo a Loomer, quien respondió que ella no “se involucra en este tipo de trabajo”. Luego escribió, “No se puede pagar por un indulto… no estoy segura de quién te dijo que así es como funciona”. Boosie, aparentemente iluminado por el intercambio, agradeció a Loomer por la respuesta: “Tu sinceridad es muy apreciada”.

Según Notus, a través de conversaciones con la abogada de defensa criminal de Boosie, Meghan Blanco, Wohl y Burkman afirmaron haber asegurado nueve indultos anteriores para clientes en el pasado, aunque los registros federales de cabildeo solo indican un caso exitoso, para el ejecutivo Joseph Schwartz. También son conocidos estafadores. El dúo anteriormente intentó fabricar acusaciones falsas de acoso sexual contra el ex fiscal especial Robert Mueller y Pete Buttigieg, y son conocidos por sus travesuras políticas destinadas a generar controversia y atención, pero no basadas en hechos. Ahora, según el informe de Notus, parecen estar en bancarrota.

Boosie está tomando medidas legales y publicando al respecto, alternando entre tweets enojados sobre Wohl y Burkman y promocionando su próxima presentación Dukes & Boots.

“Nada en tu contra”, escribió Cernovich ayer en respuesta a una de las publicaciones de Boosie, “pero nunca recomendé un indulto para ti ni siquiera sabía que lo querías”.