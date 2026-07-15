Tres adolescentes arrestadas en Nueva Jersey por supuestamente arrojar ácido a seis mujeres en un ataque desde un vehículo

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Tres adolescentes fueron arrestadas en Jersey City el mes pasado después de que supuestamente arrojaron ácido a un grupo de seis mujeres, reveló recientemente un portavoz de la ciudad.

El 15 de junio, seis mujeres estaban cerca de Wilkinson Avenue cuando “individuos se acercaron y les arrojaron lo que se cree que es ácido sulfúrico”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Jersey, Kim Wallace Scalcione, en un comunicado obtenido por Fox News Digital.

Scalcione le dijo a Fox News Digital que tres mujeres sospechosas, de 13, 14 y 15 años, fueron arrestadas en relación con el ataque del 16 y 17 de junio.

“Las seis víctimas fueron transportadas a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, que incluían quemaduras y descamación de la piel”, dijo Scalcione.

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Tres de las víctimas eran adolescentes, y una de ellas, una mujer de 21 años, tuvo que ser transportada a una unidad de quemados de un hospital para recibir tratamiento por quemaduras de segundo grado en la cara y el cuero cabelludo, dijo Scalcione.

Cada una de las niñas arrestadas enfrenta cargos de agresión agravada con arma mortal/lesiones corporales, posesión ilegal de armas, riesgo de lesiones y conspiración.

Scalcione dijo que el incidente “parece haber sido un objetivo y puede haber surgido de una disputa anterior entre un grupo grande”.

Las identidades de los sospechosos no han sido reveladas.

Las autoridades dijeron a NBC New York que las mujeres objetivo estaban en su automóvil cuando los adolescentes pasaron en un ciclomotor y les arrojaron ácido sulfúrico.

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Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el ácido sulfúrico es una sustancia química corrosiva que puede provocar “quemaduras graves y daños en los tejidos cuando entra en contacto con la piel o las membranas mucosas”.

El ataque con ácido en Jersey se produce después de que un hombre de 31 años fuera arrestado en Brooklyn por supuestamente orquestar un asalto similar contra su exnovia.

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Shaquille Coke, de 31 años, se declaró inocente en su lectura de cargos el 24 de marzo en el tribunal del condado de Nassau por cargos que incluían agresión en primer grado en relación con el ataque de 2021 a una mujer de 21 años afuera de su casa en Elmont.

Posteriormente se determinó que la sustancia que el presunto cómplice de Coke arrojó a la víctima era ácido sulfúrico al 70%, dijeron los fiscales.