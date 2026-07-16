Rally de Estonia: Solberg finalmente encuentra su terreno favorito, el sueco desafía a sus rivales

A falta de resultados en las últimas semanas, Oliver Solberg está encontrando un rally que le resulta especialmente exitoso. Ganador de la edición de 2025 en Estonia al volante de su Toyota GR Yaris Rally1, el sueco espera aprovechar esta novena prueba del WRC para relanzar su temporada y mantenerse en la carrera por el título mundial.

“Tengo muchas ganas de”

Muy cómodo en las rápidas especiales de Estonia, Solberg afronta esta cita con confianza. “Tengo muchas ganas de volver al Rally de Estonia. Es un lugar muy especial para mí después de conseguir nuestra primera victoria allí el año pasado. Es un rally realmente genial que siempre he disfrutado.

Consciente de que sus últimas salidas no han estado a la altura de sus expectativas, el piloto de Toyota ve esta prueba como una oportunidad ideal para recuperarse. “No lo hemos tenido fácil en los últimos rallyes, pero ahora vuelvo a un evento en el que ya tengo experiencia con este coche. Sólo quiero hacerlo lo mejor que pueda y ver qué podemos lograr.

Aprovechando su éxito en 2025 y su experiencia en este campo, Oliver Solberg se encuentra entre los principales favoritos en Estonia, donde un gran resultado es esencial para preservar sus ambiciones en la lucha por el campeonato del mundo.

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