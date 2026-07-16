Home Noticias Argentina vence a Inglaterra y llega a la final

Argentina vence a Inglaterra y llega a la final

By
Gabriel Sánchez
-
53
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Argentina vence a Inglaterra y llega a la final

  • Ahora jugando

    Argentina vence a Inglaterra y llega a la final

    01:02

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Buenas noticias: el equipo de fútbol de la escuela secundaria sorprende al entrenador mientras lucha contra el cáncer

    01:13

  • Aterrador vídeo del tren atrapado en un incendio forestal

    02:01

  • Trump revoca orden del DHS para agentes de ICE

    00:59

  • Un nuevo vídeo muestra el hundimiento de un barco mortal cerca de Alcatraz

    01:42

  • Tornado azota Texas en hora punta

    02:03

  • Nuevo audio del caso Nolan Wells

    02:05

  • El candidato de Trump para Fiscal General interrogado en audiencia

    02:16

  • El diagnóstico de Alzheimer del piloto de ‘Milagro en el Hudson’

    01:24

  • Al menos un muerto y dos desaparecidos tras naufragar un barco en la Bahía de San Francisco

    00:44

  • Sospechosos arrestados en relación con la muerte de un nadador de Texas

    01:40

  • Peligrosas inundaciones provocan rescates en Texas

    01:46

  • Brote de parásitos se extiende por EE. UU.

    02:00

  • Trump da marcha atrás en el plan de peajes del Estrecho de Ormuz a medida que aumenta el coste de la guerra con Irán

    01:52

  • ICE detiene temporalmente las persecuciones de vehículos después de dos tiroteos fatales en Maine y Texas

    02:14

  • Tiroteo involucrado por ICE deja una persona muerta en Maine

    01:54

  • Bisonte toro ataca a un turista de Yellowstone y lo lanza por los aires

    01:28

  • Decenas de muertos tras el incendio de un bar en Bangkok

    01:30

  • Estados Unidos ataca a Irán por tercera noche después de que Trump restableciera el bloqueo a Irán

    02:21

  • Buenas noticias: un niño de 10 años celebra con los cuidadores del hospital antes del trasplante de riñón

    01:18

Noticias nocturnas

Argentina ahora se enfrentará a España en la final del Mundial después de remontar para ganar el partido de hoy. Los campeones reinantes ahora luchan por la oportunidad de ganar títulos consecutivos. Jesse Kirsch de NBC News tiene la historia.16 de julio de 2026

  • Ahora jugando

    Argentina vence a Inglaterra y llega a la final

    01:02

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Buenas noticias: el equipo de fútbol de la escuela secundaria sorprende al entrenador mientras lucha contra el cáncer

    01:13

  • Aterrador vídeo del tren atrapado en un incendio forestal

    02:01

  • Trump revoca orden del DHS para agentes de ICE

    00:59

  • Un nuevo vídeo muestra el hundimiento de un barco mortal cerca de Alcatraz

    01:42

  • Tornado azota Texas en hora punta

    02:03

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR