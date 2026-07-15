Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán mientras Trump advierte a Teherán que “será mejor que se comporte”

Estados Unidos dijo que había lanzado nuevos ataques contra Irán el miércoles por la noche, mientras el presidente Donald Trump advertía a Teherán que “será mejor que se comporte”.

El ejército estadounidense dijo que “las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques” que se desplazaban a través del Estrecho de Ormuz habían sido atacadas, y que había disparado por separado contra un barco que intentaba violar su renovado bloqueo de los puertos de Irán.

Se produjo después de que Irán afirmara que había atacado objetivos militares estadounidenses en la región, incluidos Bahréin y Kuwait, mientras un quinto día de renovadas hostilidades ponía a prueba su acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, el principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo a los medios estatales que Teherán “no tenía motivos” para acatar el acuerdo si se beneficiaba de él.

Trump había amenazado el martes por la noche con atacar puentes y centrales eléctricas si Irán no regresaba a las conversaciones la próxima semana.

Cuando los periodistas le preguntaron el miércoles por la noche si daría un plazo antes de hacerlo, respondió: “No me gusta dar plazos, pero ellos prácticamente saben, conocen la historia… será mejor que se porten bien”.

Más tarde dijo a los delegados en una cumbre de defensa que Irán “no estaba contento en este momento”.

“Tienen tantas ganas de llegar a un acuerdo. No les gusta lo que estamos haciendo”, dijo. “Averiguaremos si queremos llegar a un acuerdo con ellos o simplemente terminarlo”.

Ghalibaf, sin embargo, dijo que la seguridad nacional de Irán dependía de que Teherán mantuviera los “acuerdos iraníes” en el estrecho.

Añadió que la negociación -junto con la guerra- era parte de la estrategia de resistencia de Irán, ya que se encontraba en un conflicto “existencial” con Estados Unidos.