Brasil se asocia con Colombia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela impulsan el auge turístico de América del Sur mientras conciertos, festivales, deportes y viajes de aventura impulsan un crecimiento económico récord – Travel And Tour World

Anuncio
Publicidad
Este enfoque basado en la experiencia ha generado una actividad económica sustancial que se extiende a lo largo del alojamiento, aviación, restaurantes, sectores de transporte y comercio minorista.
¿Qué países están liderando el crecimiento del turismo?
Se espera que varios países de América del Sur registren un desempeño turístico particularmente sólido a lo largo de 2026.
Venezuela lidera las proyecciones regionales con un crecimiento previsto del PIB de viajes y turismo de aproximadamente 33,2 por ciento, respaldado por el creciente interés en el ecoturismo y las atracciones naturales reconocidas internacionalmente, incluido el Salto Ángel.
Le sigue Colombia con un crecimiento turístico proyectado de aproximadamente un 5,7 por ciento, impulsado por los principales festivales, expandir el turismo urbano y las experiencias culturales.
Se pronostica que Argentina logrará un crecimiento de aproximadamente el 4,9 por ciento a través de conciertos a gran escala, eventos deportivos y festivales de música reconocidos internacionalmente.
Anuncio
Publicidad
Se espera que Brasil registre aproximadamente un 2,1 por ciento de crecimiento turístico y al mismo tiempo continúe beneficiándose de la organización de eventos globales, importantes carnavales y ampliar la visibilidad internacional.
Juntos, estos países continúan impulsando la expansión turística más amplia de América del Sur.
¿Por qué los festivales de música se están convirtiendo en importantes atracciones turísticas?
Sudamérica se ha establecido firmemente como un destino esencial dentro de la industria internacional del entretenimiento en vivo.
En lugar de funcionar únicamente como celebraciones locales, Muchos festivales ahora atraen a importantes audiencias internacionales que viajan específicamente para asistir a actuaciones reconocidas a nivel mundial.
La creciente popularidad de los festivales de música de varios días ha aumentado significativamente el gasto de los visitantes al tiempo que ha fortalecido la demanda de las aerolíneas, ocupación hotelera e ingresos por turismo regional.
Anuncio
Publicidad
Consecuentemente, el turismo de entretenimiento se ha convertido en uno de los segmentos turísticos más valiosos del continente.
¿Cómo ha influido el Circuito Lollapalooza Sudamérica? Travel?
El circuito Lollapalooza Sudamérica demostró la creciente importancia del turismo musical a principios de 2026.
Eventos organizados en todo Chile, Argentina y Brasil atrajeron colectivamente a más de 255,000 asistentes.
Artistas reconocidos internacionalmente, incluido Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde y Tyler the Creator contribuyeron al atractivo global del festival y al mismo tiempo fomentaron los viajes internacionales a múltiples destinos de América del Sur.
En lugar de generar turismo para una sola ciudad, el circuito integrado de festivales distribuyó beneficios económicos en varios países simultáneamente.
Anuncio
Publicidad
El modelo ha resaltado cómo los eventos regionales coordinados pueden fortalecer el turismo internacional a través de las fronteras nacionales.
¿Por qué Rock in Rio continúa impulsando el turismo internacional?
El Rock in Rio de Brasil sigue siendo uno de los festivales de música más reconocidos internacionalmente.
Se espera que la edición 2026 prevista para el 4 de septiembre en Río de Janeiro atraiga a cientos de miles de visitantes tanto del mercado nacional como internacional.
El festival continúa fortaleciendo el perfil turístico global de Río de Janeiro al tiempo que genera una gran demanda de alojamiento, transporte, servicios de hospitalidad y entretenimiento.
Su reputación internacional ha garantizado su inclusión continua en los calendarios de eventos anuales de muchos viajeros.
Anuncio
Publicidad
¿Cómo apoyan los recorridos por estadios el turismo regional?
Las giras de conciertos a gran escala se han convertido en otro importante contribuyente a la economía de visitantes de América del Sur.
La gira mundial Run For Your Lives 2026 de Iron Maiden incluye presentaciones en estadios de Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo y Santiago durante octubre.
La concentración de actuaciones en múltiples países ha alentado a los fanáticos a viajar regionalmente y al mismo tiempo apoya la demanda de aviación entre los principales centros metropolitanos.
Por lo tanto, los eventos en estadios han contribuido a ingresos turísticos adicionales que se extienden mucho más allá de la venta de entradas a través del alojamiento. gastos en comidas y transporte local.
¿Por qué Colombia ha fortalecido su reputación en festivales?
Anuncio
Publicidad
Colombia se ha convertido en uno de los destinos de turismo cultural de más rápido crecimiento en América del Sur.
El Festival Estéreo Picnic en Bogotá ha establecido a la ciudad como un destino cada vez más importante para el turismo internacional. independiente, intérpretes de música electrónica y contemporánea.
Además de importantes conciertos, El creciente calendario cultural de Colombia ha fortalecido su atractivo internacional entre los viajeros más jóvenes que buscan experiencias de entretenimiento inmersivas.
La creciente cartera de festivales del país ha complementado un desarrollo turístico más amplio al tiempo que apoya la regeneración urbana y la inversión en hotelería.
¿Cómo se está expandiendo la música electrónica? Turismo?
La música electrónica ha seguido generando una creciente demanda turística en varios destinos de Sudamérica.
Anuncio
Publicidad
Creamfields Chile programado en Santiago del 13 al 14 de noviembre de 2026, representa uno de los eventos de música electrónica más destacados del continente.
Mientras tanto, los festivales underground de deep house organizados en toda la región vinícola de Mendoza en Argentina han diversificado la oferta de entretenimiento más allá del enoturismo tradicional.
Estos eventos especializados han ampliado la cartera de turismo cultural del continente y han atraído a audiencias internacionales cada vez más diversas.
¿Por qué los eventos deportivos apoyan el crecimiento del turismo?
Los eventos deportivos internacionales siguen desempeñando un papel importante dentro de la estrategia turística de América del Sur.
Brasil sigue siendo central en este desarrollo luego de su experiencia previa como anfitrión de los Juegos Olímpicos. y la Copa Mundial Masculina.
Publicidad
Publicidad
Las autoridades de turismo han centrado cada vez más sus esfuerzos de promoción en futuras competiciones mundiales, incluida la Copa Mundial Femenina, al tiempo que fortalecen la infraestructura de apoyo capaz de satisfacer la creciente demanda de visitantes.
Por lo tanto, el deporte ha seguido funcionando como catalizador de un crecimiento más amplio. inversión turística en toda la región.
¿Cómo se está expandiendo la infraestructura en América del Sur?
La inversión en hotelería y transporte se ha acelerado en respuesta a la creciente demanda turística.
La anticipación en torno a los principales eventos deportivos internacionales, incluida la Copa Mundial de la FIFA en las Américas, ha fomentado la expansión continua de la capacidad hotelera y la infraestructura aeroportuaria.
La conectividad regional ha mejorado a través de servicios aéreos adicionales, mientras que el desarrollo del alojamiento ha fortalecido la preparación para el turismo en los principales destinos costeros y centros metropolitanos.
Publicidad
Publicidad
Estas inversiones han mejorado la capacidad del continente para acomodar el creciente volumen de visitantes internacionales.
¿Por qué los festivales culturales continúan atrayendo a personas internacionales? Visitantes?
El patrimonio cultural de América del Sur sigue siendo uno de sus activos turísticos más fuertes.
El Carnaval de Río de Janeiro continúa atrayendo a millones de participantes a través de vibrantes celebraciones de samba y eventos callejeros de barrio que se extienden por toda la ciudad.
El Carnaval de Barranquilla en Colombia también ha fortalecido su reputación internacional a través de coloridas celebraciones centradas en las tradiciones de cumbia y salsa.
El Inti Raymi de Perú que se celebra anualmente en Cusco continúa combinando el patrimonio cultural indígena con experiencias turísticas de primer nivel, lo que demuestra cómo las tradiciones históricas siguen siendo relevantes en el contexto internacional moderno. turismo.
Publicidad
Publicidad
Estos eventos brindan a los visitantes oportunidades para un compromiso cultural auténtico que se extiende más allá del turismo convencional.
¿Cómo están reinventando las ciudades su identidad turística?
Varias ciudades sudamericanas han expandido el turismo combinando gastronomía, diseño y experiencias comunitarias.
Lima ha fortalecido su reputación culinaria internacional a través de cumbres gastronómicas reconocidas a nivel mundial que atraen a viajeros centrados en la comida.
MedellÃn ha desarrollado simultáneamente un turismo centrado en la vida nocturna, la transformación urbana y celebrado festivales de flores que fomentan un mayor compromiso comunitario.
En lugar de depender únicamente de los monumentos históricos, estas ciudades han diversificado el turismo a través de experiencias culturales contemporáneas que reflejan la evolución de los intereses de los viajeros.
Publicidad
Publicidad
¿Por qué las maravillas naturales se están convirtiendo en destinos de aventuras?
Las atracciones naturales de América del Sur reconocidas internacionalmente continúan evolucionando más allá del turismo tradicional.
Los nominados a los World Travel Awards 2026, incluido el Salto Ángel, Machu Picchu, el desierto de Atacama y las Cataratas del Iguazú, atraen cada vez más a viajeros que buscan experiencias inmersivas de varios días en lugar de visitas breves.
Las expediciones guiadas de lujo y los alojamientos de aventura se han expandido a destinos como el Monte. Roraima y Patagonia.
Estos desarrollos han permitido a los visitantes pasar más tiempo explorando entornos naturales y al mismo tiempo generan un mayor gasto turístico en las comunidades circundantes.
Por lo tanto, el turismo de aventura se ha convertido en un complemento cada vez más valioso del turismo convencional.