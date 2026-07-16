Brasil se asocia con Colombia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela impulsan el auge turístico de América del Sur mientras conciertos, festivales, deportes y viajes de aventura impulsan un crecimiento económico récord – Travel And Tour World

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Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Turismo en Sudamérica, Viajes por el mundo y amp; Consejo de Turismo, PIB de viajes y turismo, turismo musical, y el turismo deportivo se han convertido en las fuerzas impulsoras detrás de una de las economías de viajes de más rápido crecimiento en el mundo. A partir de julio de 2026, nuevas proyecciones publicadas por World Travel &; El Consejo de Turismo indica que se espera que la economía de viajes y turismo de América del Sur se expanda un 4,1 por ciento durante 2026, superando la tasa de crecimiento promedio global proyectada del 3,2 por ciento.

Las últimas perspectivas han posicionado a los viajes a América del Sur, turismo de entretenimiento, llegadas internacionales, conectividad aérea, y el turismo cultural en el centro de la creciente economía de visitantes del continente. En lugar de depender únicamente del turismo tradicional, Los destinos de toda Sudamérica han diversificado cada vez más su oferta turística a través de festivales de música reconocidos a nivel mundial, conciertos de gran éxito, eventos deportivos internacionales, celebraciones culturales y experiencias de aventuras inmersivas.