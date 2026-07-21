El ejército libanés dice que las tropas se están desplegando en una “zona piloto” después de la retirada israelí

El ejército del Líbano dice que sus tropas se están desplegando en una “zona piloto” en el sur del país tras la retirada de las fuerzas israelíes en virtud de un acuerdo negociado por Estados Unidos alcanzado el mes pasado.

Unidades de ingeniería entraron el martes por la mañana en la aldea de Zawtar al-Gharbiyeh, en el distrito de Nabatieh, anunció el mando del ejército.

Más tarde, dijo que las fuerzas israelíes habían abierto fuego en las proximidades de las tropas. El ejército de Israel dijo que se habían realizado disparos de advertencia después de que las tropas cruzaron a la “zona de seguridad” declarada por Israel.

El plan de la zona piloto debería contemplar la retirada de las tropas israelíes de una pequeña parte del territorio ocupado durante su conflicto con Hezbolá y el desarme del grupo libanés respaldado por Irán.

El despliegue del martes comenzó antes de una reunión en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo libanés, Joseph Aoun.

Se esperaba que Aoun instara a Trump a presionar a Israel para que se retirara del resto del sur del Líbano y apoyara al ejército libanés para que tomara el control total de las áreas donde Hezbollah tiene influencia.

“Le dije [Trump] Necesito dos cosas de usted: apoyo político y apoyo a las LAF. [Lebanese Armed Forces]”, dijo Aoun a los periodistas en la Oficina Oval.

Hablando junto a Aoun, Trump prometió que Estados Unidos brindaría ayuda al Líbano, que había sido “duramente afectado” durante décadas.

“Ha sido un lugar y un país muy maltratado, y vamos a tratarlo adecuadamente”, dijo. “Y tratado con el respeto que se merece”.

El Departamento de Estado estadounidense anunció el lunes por la tarde que habían comenzado “operaciones de zona piloto” en Zawtar al-Gharbiyeh y otras dos aldeas libanesas, Froun y Srifa, en consonancia con el Marco Trilateral acordado por Israel, Líbano y Estados Unidos a finales de junio.

Dijo que el “hito” fue el resultado directo de las discusiones de la semana pasada entre representantes israelíes y libaneses en Roma.

Más tarde el lunes, un oficial militar israelí confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “ajustarían su postura de fuerza en una de las áreas piloto” para permitir que el ejército libanés lleve a cabo su misión, al mismo tiempo que “salvaguardarían la seguridad de los soldados de las FDI y preservarían su derecho a la autodefensa y a eliminar amenazas”.

“El objetivo del piloto y del acuerdo es el desarme de la organización terrorista Hezbolá y la retirada de sus armas ilegales”, afirmó el funcionario.

También reiteraron que las FDI permanecerían en la “zona de seguridad” – la franja de 10 kilómetros (seis millas) de profundidad de territorio libanés ocupado que corre a lo largo de la frontera – durante “el tiempo que sea necesario” para defender a las comunidades del norte de Israel.