Trump dice que la Junta de Paz ha llegado a un acuerdo para el desarme de Hamás

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que la Junta de Paz ha llegado a un acuerdo para el “desarme completo” de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

Un alto funcionario de Hamás le dijo a la BBC que habían aceptado el plan de la Junta de Paz para desarmar completamente Gaza y que pronto se publicaría una declaración oficial. Israel aún no ha comentado.

Trump dijo que Israel se retiraría de Gaza “cuando se complete el desarme” y calificó el acuerdo como “un paso crítico para que Gaza finalmente sea gobernada por un nuevo gobierno palestino”.

La segunda fase de un plan de alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos incluye el desarme de Hamás.

La segunda fase también incluye la reconstrucción de Gaza.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: “Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

También agradeció a los mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

El Cairo acogería una reunión de mediadores de Gaza sobre la segunda fase del plan de alto el fuego, informó la Agence France-Presse, citando a los medios estatales egipcios.

Más temprano ese mismo día, fuentes anónimas que hablaron con Reuters informaron que las conversaciones entre los mediadores y los líderes de Hamás en El Cairo sobre la implementación del plan de paz para Gaza mediado por Estados Unidos habían logrado avances inusuales, pero un funcionario israelí dijo que los términos propuestos no eran satisfactorios.

Tras el anuncio de Trump, el Times of Israel informó, citando una fuente anónima, que el acuerdo había sido firmado entre negociadores de Hamás, así como entre la junta y los países mediadores.

Pero dijo que “una oficina israelí” emitió un comunicado diciendo que la propuesta de desarme no cumplía con las demandas de Jerusalén.

Más temprano ese mismo día, los medios israelíes informaron que Israel se oponía a un acuerdo que se estaba discutiendo con Hamás.

En abril de este año, Hamas rechazó el plan de desarme de una figura importante en los esfuerzos de paz de Trump en Gaza, dijo a la BBC un alto funcionario palestino familiarizado con las negociaciones.

A principios de este mes, Hamás eligió un nuevo líder, Khalil al-Hayya. Reemplazó a Yahya Sinwar, quien fue asesinado por el ejército israelí en Gaza en octubre de 2024. Como negociador principal de Hamás, Hayya encabezó las delegaciones del grupo en conversaciones indirectas de alto el fuego y se reunió con mediadores en Egipto y Qatar.

La BBC informó a principios de este año que originalmente se pensó que la junta tenía como objetivo ayudar a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción. Pero su carta propuesta no menciona el territorio palestino y parece estar diseñada para suplantar funciones de la ONU.

Hamás lideró un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar masiva en Gaza, durante la cual más de 73.290 personas murieron, incluidos 21.280 niños, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás.