Los palestinos votan en las elecciones municipales de Gaza y Cisjordania

El sábado se celebrarán elecciones municipales en la Cisjordania ocupada por Israel y en la zona de Deir el-Balah de la Franja de Gaza, las primeras elecciones en los territorios palestinos desde la guerra de Gaza.

En Cisjordania, casi 1,5 millones de personas están registradas para votar, mientras que en Gaza hay 70.000 votantes elegibles, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramallah.

Gaza no ha celebrado elecciones desde una votación legislativa de 2006 ganada por el grupo islamista Hamas, que un año después tomó violentamente el control del enclave de manos de la Autoridad Palestina, encabezada por su rival Fatah.

Cisjordania no ha celebrado elecciones desde antes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones palestinas?

La mayoría de las listas electorales en las elecciones están alineadas con Fatah del presidente Mahmoud Abbas, un partido nacionalista secular, o se presentan como independientes.

No hay listas afiliadas a Hamás, que todavía controla casi la mitad de la Franja de Gaza que no está ocupada por las fuerzas militares israelíes.

Sin embargo, las encuestas del Centro Palestino de Investigación de Encuestas y Políticas han demostrado que sigue siendo la facción palestina más popular tanto en Gaza como en Cisjordania.

En muchas ciudades de Cisjordania, incluidas Nablus y Ramallah, la sede de la Autoridad Palestina que lidera Abbas, de 90 años, sólo se ha presentado una lista, lo que significa que gana automáticamente sin necesidad de votación.

La votación en Cisjordania elegirá a los miembros de los consejos locales que supervisan el agua, las carreteras y la electricidad pero que no promulgan legislación.

La votación en Gaza se considera en gran medida simbólica. Se lleva a cabo únicamente en Deir al-Balah como una de las pocas áreas del enclave que no ha experimentado una invasión terrestre israelí.

La Autoridad Palestina también espera que las elecciones allí ayuden a reforzar su reclamo de autoridad sobre el territorio después de su derrocamiento por Hamás en 2007. Sin embargo, ha enfrentado acusaciones de corrupción generalizada.

Dos años de guerra que comenzaron en octubre de 2023, después de los ataques terroristas liderados por Hamás contra Israel que dejaron unas 1.200 personas muertas, han destruido enormes franjas de Gaza y han matado a más de 72.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU y otras organizaciones internacionales.

La infraestructura pública, los servicios de saneamiento y el sector sanitario tienen dificultades para funcionar.

Gaza vive su primera votación en dos décadas Imagen: Eyad Baba/AFP

La ONU considera que las elecciones son “creíbles”

El coordinador de la ONU, Ramiz Alakbarov, elogió a la comisión por organizar un “proceso creíble”.

“Las elecciones del sábado representan una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente desafiante”, dijo Alakbarov en un comunicado antes de las elecciones.

La votación “refleja la voluntad del pueblo palestino de permanecer en su tierra y desarrollar su país”, dijo Fareed Taamallah, portavoz de la Comisión Electoral.

Dijo: “La idea principal es vincular políticamente Cisjordania y Gaza como un solo sistema”.

Los palestinos ven la unión de los dos territorios bajo un solo gobierno como un elemento vital en cualquier intento de lograr un futuro Estado.

Aunque el gobierno de Israel se opone a la idea, los gobiernos europeos y árabes apoyan en general un eventual regreso de la Autoridad Palestina a gobernar Gaza, junto con un Estado palestino independiente.

Muchos palestinos ven la votación como una confirmación de su existencia. Imagen: Marco Longari/AFP

Taamallah dijo que la comisión no había coordinado directamente ni con Israel ni con Hamas la organización de la votación en Gaza. Hamás está clasificado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, Alemania y varios otros países.

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, no respondió a las preguntas sobre si permitiría la entrada de materiales electorales.

Los colegios electorales en Cisjordania cerrarán a las 7 pm (1600 GMT), mientras que los colegios electorales en Deir al-Balah cerrarán a las 5 pm (1400 GMT) debido a la falta de electricidad en la zona devastada por la guerra.

Editado por. Sean Sinico