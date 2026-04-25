Departamento de Justicia de EE. UU. deja caer investigación criminal contra Jerome Powell

El Departamento de Justicia de EE. UU. suspende su investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, allanando el camino para la confirmación del nuevo nominado de Donald Trump para presidente.

Jeanine Pirro, fiscal designada por Trump para el Distrito de Columbia, anunció en una publicación en redes sociales que había ordenado el cierre de la investigación sobre las renovaciones en la sede de la Fed que se excedieron en el presupuesto.

“Le he ordenado a mi oficina cerrar nuestra investigación mientras la oficina del inspector general lleva a cabo esta indagación”, escribió Pirro. “Sin embargo, cabe destacar que no dudaré en reanudar una investigación criminal si los hechos lo justifican”.

La investigación se hizo pública por primera vez en enero después de que Powell publicara un video anunciando que había sido citado por el departamento de justicia. En declaraciones poco comunes y directas sobre la Casa Blanca, Powell dijo que la investigación no se trataba realmente de la renovación de la Fed, sino que era un pretexto destinado a presionar al banco central para reducir las tasas de interés.

“Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en pruebas y condiciones económicas, o si en cambio la política monetaria estará dirigida por presión política o intimidación”, dijo Powell en ese momento.

La Casa Blanca recibió críticas bipartidistas por la investigación, incluida la del senador republicano Thom Tillis, quien dijo que bloquearía la nominación de Kevin Warsh, la elección de Trump para reemplazar a Powell, hasta que el departamento de justicia pusiera fin a su investigación.

“Desaparezcamos la investigación para que pueda respaldar su nominación”, dijo Tillis a Warsh durante su audiencia en el Senado.

Trump ha estado en desacuerdo con Powell sobre la política de tasas de interés, calificando al presidente de la Fed de “idiota” por votar en contra de recortes de tasas.

A pesar de la creciente presión para poner fin a la investigación, Trump la semana pasada intensificó la búsqueda, diciendo que “sea por incompetencia, corrupción o ambas, creo que hay que averiguarlo”.

Pero los republicanos necesitaban el voto decisivo de Tillis para lograr que Warsh pasara por el comité bancario del Senado. El mandato de Powell finalizará el 15 de mayo.

Warsh, ex banquero de inversiones y gobernador de la Fed, dejó claro en su audiencia que está alineado con Trump en querer tasas de interés más bajas, lo que generó preocupaciones entre los demócratas sobre si sería capaz de mantener el banco central independiente de la Casa Blanca.

La senadora demócrata Elizabeth Warren fue muy crítica con Warsh en la audiencia del Senado. Tras el anuncio de que se había abandonado la investigación sobre Powell, dijo: “Esto es simplemente un intento de despejar el camino para que los republicanos del Senado instalen al títere de Presidente Trump, Kevin Warsh, como presidente de la Fed”.

Los economistas coinciden en gran medida en que un banco central no político e independiente es esencial para una economía estable.

A pesar del fin de la investigación sobre Powell, la batalla prolongada de Trump con la Fed aún no ha terminado. El tribunal supremo todavía debe pronunciarse sobre si el despido de Lisa Cook, la gobernadora de la Fed que fue reinstaurada temporalmente por un tribunal federal, por parte de Trump fue constitucional. Se espera que el tribunal emita un fallo para junio.