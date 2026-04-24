Polymarket intenta demostrar que puede respetar las reglas

Cuatro años después de que Polymarket pagara 1,4 millones de dólares para llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses y prohibiera las apuestas a los usuarios estadounidenses, el explosivo caso contra un soldado acusado de comerciar con información clasificada está ofreciendo al mercado de predicciones una oportunidad de salir del frío.

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Gannon Ken Van Dyke, un soldado de las fuerzas especiales en servicio activo, fue acusado de utilizar conocimiento avanzado de la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y ganar 440.000 dólares a través de apuestas Polymarket.

El arresto se produjo después de meses de especulaciones en la prensa y en las redes sociales de que personas con acceso a información clasificada han estado aprovechando su conocimiento. De hecho, la supuesta apuesta de Van Dyke contra Maduro fue recogida por los medios de comunicación casi inmediatamente después de que ocurriera, aunque aún no se conocía su identidad. Otras apuestas exitosas que despertaron sospechas involucraron el Año de las Búsquedas 2025 de Google, el lanzamiento del navegador web de inteligencia artificial de OpenAI y los eventos relacionados con la guerra con Irán.

Las preocupaciones llamaron la atención de Michael Selig, miembro de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que busca afirmar la jurisdicción de su agencia sobre los mercados de predicción en medio de una presión de estados individuales y al mismo tiempo intenta resistir la narrativa de que su agencia no estaba comprometida con la vigilancia del uso de información privilegiada. El viernes, el fundador Shayne Coplan sugirió que Polymarket planeaba continuar tomando medidas enérgicas contra las actividades ilícitas en la plataforma.

“Agradezco que el Departamento de Justicia haya reconocido oficialmente la cooperación de Polymarket en este caso”, dijo Coplan. “Dejando a un lado el ruido, la realidad es que trabajamos de manera proactiva con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado. Señalamos esto, lo remitimos y cooperamos durante todo el proceso. Esto sucede constantemente entre bastidores, a pesar de lo que a muchos les hacen creer”.

Se trata de un tono notablemente diferente al que adoptó Coplan en una entrevista con “60 Minutes” en noviembre, en la que insistió en que “tener una ventaja” es “algo bueno”.

Si bien hay dos mercados de predicción dominantes, Polymarket y Kalshi, con sede en EE. UU., la mayor parte de la preocupación se ha centrado en Polymarket. Incluso con el anuncio del jueves, los expertos dicen que aún no está claro dónde encaja Polymarket según las regulaciones estadounidenses. Una de sus entidades está registrada en Panamá, donde en un momento se manejaban el 97% de las transacciones. Es una ambigüedad con la que los expertos dicen que los comerciantes de información privilegiada pueden haber contado al calcular el riesgo de participar en actividades ilícitas.

Chris Ehrman, un abogado que anteriormente se desempeñó como jefe de la oficina de denunciantes de la CFTC, dijo que el hecho de que Van Dyke haya sido acusado penalmente muestra que la administración Trump está tomando el tema del uso de información privilegiada más en serio de lo que muchos podrían haber creído.

A falta de una regulación fuerte, dijo Ehrman, “el beneficio potencial de hacer estas apuestas supera el costo de estar encarcelado”.

Como parte de un decreto de consentimiento firmado con los reguladores de la era Biden, Polymarket prohibió a los usuarios estadounidenses realizar apuestas en su plataforma. A raíz de una fuerte presión por parte de la compañía, la administración Trump ha hecho que permitir que Polymarket opere en los EE. UU. sea una prioridad en el segundo mandato del presidente. La firma de capital riesgo de Donald Trump Jr., 1789 Capital, también ha invertido en Polymarket. El joven Trump también actúa como asesor de Kalshi, otro mercado de predicción.

Sin embargo, los expertos dicen que Polymarket parecía seguir operando en una zona legal gris porque sus operaciones permanecen en el extranjero. Según la acusación del Departamento de Justicia, Van Dyke utilizó una red privada virtual para abrir su cuenta y realizar sus apuestas.

Al mismo tiempo, las operaciones en Polymarket son públicamente visibles, aunque las identidades de los usuarios no. La página de cada contrato de evento organizada por Polymarket muestra los principales titulares, el monto en dólares de sus posiciones y toda la actividad relacionada con las operaciones del evento. Si bien los propios usuarios son anónimos, su historial comercial no lo es.

Eso permite a cualquiera ver quién está obteniendo ganancias inusualmente descomunales. Por ejemplo, una cuenta que opera con el nombre de usuario “Magamyman” ha ganado alrededor de 1 millón de dólares apostando en eventos geopolíticos relacionados principalmente con la guerra de Irán.

“Muchos de los datos están abiertos por diseño”, dijo en un correo electrónico Nick Vaiman, fundador de Bubblemaps, un grupo de análisis dedicado al seguimiento de la actividad en sitios como Polymarket. Bubblemaps también ha destacado a un usuario que ganó aproximadamente 300.000 dólares apostando correctamente a las personas que el presidente Joe Biden perdonaría en sus últimos días en el cargo.

Marc Paz, en el centro, muestra a los clientes una exhibición de candidatos presidenciales durante la inauguración del bar Polymarket “The Situation Room” en Washington, DC, el 20 de marzo. Matt McClain para NBC News

Vaiman dijo que la estructura de Polymarket “hace posible el análisis independiente y crea un nivel de transparencia que no se obtiene con [a] plataforma más cerrada como Kalshi”.

Sin embargo, Kalshi está totalmente regulado por las autoridades estadounidenses, y las apuestas allí son algo menos fáciles de rastrear porque no están en la cadena de bloques, un libro de contabilidad digital de transacciones electrónicas. A principios de esta semana, Kalshi anunció que había multado y suspendido a tres candidatos políticos por participar en tráfico de información privilegiada en sus propias elecciones.

No está claro si Polymarket alguna vez expulsó a usuarios por delitos similares, aunque hace un mes, un oficial de la fuerza aérea israelí fue acusado de realizar apuestas ilícitas en la plataforma.

Un representante de la empresa no respondió a una solicitud de comentarios. El jueves temprano, Polymarket dijo que había identificado a un usuario que comerciaba con información gubernamental clasificada y remitió el asunto a las autoridades estadounidenses. El mes pasado, actualizó sus reglas para prohibir explícitamente el comercio de información confidencial robada o mal utilizada, y advirtió explícitamente a los usuarios que remitiría las actividades sospechosas a los investigadores.

En una denuncia civil separada dada a conocer el jueves, la CFTC dijo que Van Dyke primero intentó abrir una cuenta en una plataforma comercial de predicción de eventos no identificada y regulada por Estados Unidos, pero no pudo hacerlo. La única otra plataforma de este tipo es Kalshi. Un representante de Kalshi confirmó a NBC News que Van Dyke intentó abrir una cuenta en su plataforma.

Jeff Le Riche, ex abogado litigante principal de la CFTC que ahora ejerce en la práctica privada, dijo que era notable que el Departamento de Justicia describiera a Polymarket como una empresa con sede en la ciudad de Nueva York.

“Estar en la lista como con sede en EE. UU. es un tiro al arco”, dijo, en gran medida para otros intercambios basados ​​en criptomonedas que pueden estar registrados en el extranjero pero que tienen usuarios con sede en EE. UU. “Si usted es una entidad que acepta clientes estadounidenses y no cumple con las regulaciones estadounidenses, esa entidad podría estar en la mira”.