Informe sobre la guerra en Ucrania: Zelenskyy mantiene conversaciones en Azerbaiyán y Arabia Saudita sobre seguridad y energía

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, llegó a Azerbaiyán el viernes para discutir sobre “seguridad y energía”, según informó un alto funcionario ucraniano a AFP. Kiev y Bakú mantienen relaciones cálidas, con Azerbaiyán expresando repetidamente su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y enviando ayuda humanitaria desde la invasión rusa en 2022. Las relaciones entre Moscú y Bakú se han deteriorado en el último año, después de que un avión de pasajeros azerbaiyano fuera alcanzado por error por un misil antiaéreo ruso en 2024, matando a 38 personas.

El viaje sigue a una visita a Arabia Saudita, donde Zelenskyy se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ya que el líder ucraniano busca compartir la experiencia en drones de Kiev con los países del Golfo afectados por la guerra en Irán. Zelenskyy dijo que Ucrania estaba “desarrollando activamente” su acuerdo de seguridad estratégica en tres áreas clave, incluyendo exportaciones de experiencia militar ucraniana y capacidades de defensa aérea, cooperación energética para ayudar a Ucrania, y seguridad alimentaria.

Las entregas de armas de EE. UU. a Ucrania no han cesado a pesar de la guerra en Irán, y los ataques a larga distancia de Ucrania continúan golpeando la producción de petróleo y las plantas manufactureras rusas, afirmó Zelenskyy el jueves. “Por supuesto, estamos golpeando lo que es doloroso para Rusia, y duele mucho”, dijo Zelenskyy en mensajes de voz a los periodistas, añadiendo que las pérdidas rusas en los ataques han alcanzado los miles de millones de dólares. Funcionarios rusos han informado que los ataques han golpeado la infraestructura en regiones a más de 1.000 km dentro de Rusia.

Rusia y Ucrania intercambiaron el viernes 193 soldados capturados cada uno, el segundo intercambio de este mes en una de las pocas áreas de cooperación entre Moscú y Kiev. Los dos países han intercambiado miles de prisioneros de guerra a lo largo de los cuatro años de guerra, siendo los intercambios a menudo el único resultado de unas negociaciones de paz paralizadas. Fotos de prisioneros ucranianos bajando de autobuses en el lugar del intercambio en el norte de Ucrania los mostraban pálidos pero aliviados, envueltos en banderas azules y amarillas, abrazándose o llorando al teléfono con sus seres queridos.

El ministerio de Defensa de Ucrania destituyó a un comandante de alto rango después de que surgieran fotos de un grupo de soldados demacrados que habían sido abandonados en el frente durante meses sin comida y agua adecuadas. El escándalo estalló después de que la esposa de uno de los soldados publicara las imágenes en redes sociales. Los cuatro hombres lucían pálidos y visiblemente desnutridos, con costillas prominentes y brazos delgados. El estado mayor general de Ucrania dijo que había reemplazado al comandante responsable de alimentar a los soldados. La brigada reconoció problemas logísticos y dijo que las entregas solo eran posibles por aire debido a que su ubicación estaba extremadamente cerca de las líneas enemigas.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo el viernes que no hay perspectivas de “adhesión inmediata” de Ucrania a la UE, pero sugirió que Kiev podría unirse a las reuniones de los miembros del bloque sin derechos de voto. Ucrania está presionando para acelerar su candidatura para unirse a la Unión Europea de 27 naciones mientras lucha contra la invasión rusa en el campo de batalla. El progreso de Kiev ha sido bloqueado por el premier nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, pero su derrota en las elecciones a principios de este mes ha generado esperanzas de que pueda pasar al siguiente paso.

Fiscales alemanes lanzaron el viernes una investigación de espionaje sobre ataques de phishing dirigidos a legisladores en la aplicación de mensajería Signal, con un diputado diciendo que el último complot dirigido por Rusia contra Alemania fue una “advertencia”. Alemania, el mayor proveedor de ayuda militar de Kiev, ha estado luchando contra un aumento de ciberataques, así como de espionaje y sabotaje, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Moscú niega estar detrás de tales acciones.