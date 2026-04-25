¡Solo queda el 3% de las entradas para la final de la Copa del Mundo 2026! ¿Cuánto cuestan?

Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero quienes son fanáticos del fútbol y quieren ver la Final de la Copa del Mundo 2026 deben pensar diferente. Las entradas para el partido final, cuyos equipos aún no han sido determinados, comienzan en $10,177. No es un error tipográfico, te costaría más de $10,000 asistir BARATO al partido final de la Copa del Mundo 2026.

En medio de las quejas sobre FIFA por alejar a los fanáticos promedio, en realidad no quedan muchas entradas. StubHub muestra menos del 3% de las entradas de la Final de la Copa del Mundo disponibles. Y si realmente estás decidido, con dinero para gastar, las entradas en el nivel inferior del campo en el Estadio MetLife comienzan en $18,624.

Aquí te mostramos cómo comprar entradas para la Final de la Copa del Mundo FIFA 2026 en el Estadio MetLife, justo afuera de la Ciudad de Nueva York.

Comprar entradas para la Final de la Copa del Mundo 2026 Comprar todas las entradas de la Copa del Mundo FIFA 2026 ¿Cuándo es la Copa del Mundo FIFA 2026? La Copa del Mundo de la FIFA para hombres está programada para llevarse a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. El primer juego del torneo se llevará a cabo en México, y el torneo concluirá con las Finales en la Ciudad de Nueva York.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo FIFA 2026? La Copa del Mundo se jugará en 16 ciudades diferentes en América del Norte, 11 de las cuales están en EE. UU. Consulta a continuación la lista completa de sedes y su calendario de juegos.