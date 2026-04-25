Corte de apelaciones dictamina que prohibición de asilo en la frontera de Trump es ilegal

alternar título Mark Schiefelbein/AP

WASHINGTON – Un tribunal de apelaciones bloqueó el viernes la orden ejecutiva del presidente Trump que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos, un pilar clave del plan del presidente republicano para reprimir la migración.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia concluyó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera, y el presidente no puede eludir eso.

La opinión del tribunal surge de la acción tomada por Trump el día de la toma de posesión de 2025, cuando declaró que la situación en la frontera sur constituía una invasión de Estados Unidos y que estaba “suspendiendo la entrada física” de los migrantes y su capacidad de buscar asilo hasta que él decida que todo ha terminado.

El panel concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no autoriza al presidente a destituir a los demandantes bajo “procedimientos de su propia creación”, ni le permite suspender el derecho de los demandantes a solicitar asilo ni restringir los procedimientos para adjudicar sus reclamaciones contra la tortura.

“El poder por proclamación de suspender temporalmente la entrada de individuos extranjeros específicos a los Estados Unidos no contiene autoridad implícita para anular el proceso obligatorio del INA para expulsar sumariamente a individuos extranjeros”, escribió la jueza J. Michelle Childs, nominada para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden.

“Concluimos que el texto, la estructura y la historia de la INA dejan en claro que al otorgar el poder para suspender la entrada mediante proclamación presidencial, el Congreso no tenía la intención de otorgar al Ejecutivo la amplia autoridad de destitución que afirma”, decía la opinión.

La Casa Blanca dice que la prohibición de asilo estaba dentro de los poderes de Trump

La administración puede pedir al tribunal de apelaciones en pleno que reconsidere el fallo o acudir al Tribunal Supremo.

La orden no entra en vigor formalmente hasta que el tribunal considere cualquier solicitud de reconsideración.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hablando en Fox News, dijo que no había visto el fallo, pero lo calificó de “no sorprendente”, culpando a jueces con motivaciones políticas.

“No están actuando como verdaderos litigantes de la ley. Están viendo estos casos desde una lente política”, dijo.

Leavitt dijo que Trump estaba tomando acciones que están “completamente dentro de sus poderes como comandante en jefe”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el Departamento de Justicia buscaría una revisión adicional de la decisión. “Estamos seguros de que seremos reivindicados”, escribió en un comunicado enviado por correo electrónico.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba en total desacuerdo con el fallo.

“La principal prioridad del presidente Trump sigue siendo la investigación y el control de todos los extranjeros que buscan venir, vivir o trabajar en Estados Unidos”, dijo el DHS en un comunicado.

Los defensores acogen con satisfacción el fallo

Aaron Reichlin-Melnick, miembro principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que acciones legales anteriores ya habían suspendido la prohibición de asilo y que el fallo no cambiará mucho en el terreno.

El fallo, sin embargo, representa otra derrota legal para una política central del presidente.

“Esto confirma que el presidente Trump no puede por sí solo impedir que las personas soliciten asilo, que es el Congreso el que ha ordenado que los solicitantes de asilo tengan derecho a solicitar asilo y el presidente no puede simplemente invocar su autoridad para sostenerlo”, dijo Reichlin-Melnick.

Los defensores dicen que el derecho a solicitar asilo está consagrado en la ley de inmigración del país y dicen que negarle a los inmigrantes ese derecho pone en grave peligro a las personas que huyen de la guerra o la persecución.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que defendió el caso, dijo en un comunicado que el fallo de la apelación es “esencial para quienes huyen del peligro a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar solicitudes de asilo bajo la orden ejecutiva ilegal e inhumana de la administración Trump”.

El Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, uno de los demandantes en la demanda, acogió la decisión judicial como una victoria para sus clientes.

“El fallo del Circuito de DC de hoy afirma que las acciones caprichosas del Presidente no pueden suplantar el estado de derecho en los Estados Unidos”, dijo Nicolas Palazzo, director de defensa y servicios legales de Las Américas.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, escribió una disidencia parcial. Dijo que la ley otorga a los inmigrantes protección contra la expulsión a países donde serían perseguidos, pero la administración puede emitir denegaciones amplias de solicitudes de asilo.

Walker, sin embargo, estuvo de acuerdo con la mayoría en que el presidente no puede deportar a migrantes a países donde serán perseguidos ni despojarlos de procedimientos obligatorios que los protejan contra su expulsión.

La jueza Cornelia Pillard, nominada por el presidente demócrata Obama, también conoció el caso.

En la orden ejecutiva, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

La orden ejecutiva también suspendió la capacidad de los migrantes de solicitar asilo.

La orden de Trump fue otro golpe al acceso al asilo en Estados Unidos, que se vio severamente restringido bajo la administración Biden, aunque bajo Biden continuaron algunas vías de protección para un número limitado de solicitantes de asilo en la frontera sur.

Defensor de inmigrantes en México expresa esperanza cautelosa

Para Josué Martínez, un psicólogo que trabaja en un pequeño refugio para migrantes en el sur de México, el fallo marcó una potencial “luz al final del túnel” para muchos migrantes que alguna vez esperaron buscar asilo en Estados Unidos pero terminaron atrapados en condiciones vulnerables en México.

“Espero que haya algo más concreto, porque ya hemos escuchado este tipo de noticias antes: un juez de distrito presenta una apelación, hay una suspensión temporal, pero es sólo temporal y luego se acabó”, dijo.

Mientras tanto, los migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y otros países han luchado para llegar a fin de mes mientras intentan buscar refugio en el sistema de asilo de México, que prácticamente colapsó bajo el peso de nuevas tensiones y recortes de fondos internacionales.

Esta semana, cientos de migrantes, en su mayoría inmigrantes varados de Haití, abandonaron a pie la ciudad de Tapachula, en el sur de México, para buscar mejores condiciones de vida en otros lugares de México.