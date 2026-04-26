Trump evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

26 de abril de 2026
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El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros miembros del gabinete fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche después de que se produjeran disparos en el vestíbulo del hotel Washington Hilton.
Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió afuera del salón de baile donde estaban sentados Trump y otros invitados. Trump dijo que “luchó como un infierno” para reanudar la cena, pero los agentes de seguridad le dijeron que tenía que irse porque era más seguro.
Luego, Trump se dirigió a los periodistas desde la Casa Blanca, describiendo una “sala que estaba totalmente unificada” y agradeciendo a los agentes de seguridad por su rápido trabajo. Un sospechoso está bajo custodia, dijo el FBI.
Trump asistía a la gala de medios por primera vez como presidente y el evento había sido objeto de escrutinio anteriormente debido a la tensa relación entre la administración y los miembros de la prensa.
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26 de abril de 2026
Trump dice que el tirador fue capturado y se cree que el hombre es de California
Trump dijo que el tirador había sido capturado y que se cree que el hombre es de California, y agregó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “han ido a su apartamento”.
Trump dijo que el tirador era un “lobo solitario”, y el presidente dijo que cree que el incidente no está relacionado con la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.
El fiscal general interino Todd Blanche, también en el podio con Trump durante la rueda de prensa, dijo que la investigación estaba “en curso” y que espera que se “presenten cargos en breve”.
El director del FBI, Kash Patel, dijo durante sus comentarios que su agencia estaba “realizando entrevistas a testigos mientras hablamos”.
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26 de abril de 2026
‘Luché como el infierno’, dice Trump que quería reanudar la cena
Trump dijo que quería quedarse en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, pero los agentes de seguridad le dijeron que tenía que irse.
“Queríamos quedarnos esta noche”, dijo Trump. “Te lo diré, luché con todas mis fuerzas para quedarme”. Pero lo primero fue la preocupación por su seguridad.
El presidente de Estados Unidos dijo que el tiroteo fue “bastante traumático” para la primera dama Melania y elogió muchas veces a las autoridades por su rápida respuesta.
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26 de abril de 2026
Sospechoso armado con múltiples armas en cena de corresponsales, dice Trump
El presidente Donald Trump dijo que el sospechoso estaba armado con múltiples armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Un oficial recibió un disparo, pero estaba protegido por un chaleco antibalas.
“Le dispararon desde muy cerca con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo el trabajo”, dijo Trump.
Trump se dirige a los periodistas en la Casa Blanca después de que él y otros altos líderes de Estados Unidos fueran evacuados de una cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche después de un tiroteo fuera del salón de baile.
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26 de abril de 2026
Trump describe una “sala totalmente unificada” en rueda de prensa
Trump describió la cena de corresponsales de la Casa Blanca como una noche de unidad y dijo: “Vi una sala que estaba totalmente unificada”.
Trump se dirige a los medios de comunicación, su fiscal general interino, el secretario de seguridad nacional y el director del FBI.
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26 de abril de 2026
Un periodista de DW Washington afirma que no hay controles antes de entrar al vestíbulo del hotel Washington Hilton
Misha Komadovsky, corresponsal de DW en Washington, informó a X que no hubo ningún control de seguridad antes de entrar al vestíbulo del hotel Washington Hilton en Washington DC.
Komadovsky estuvo en el evento con otros periodistas que cubrían la Casa Blanca y la presidencia de Trump.
Pero los miembros de la prensa, los políticos y otras personas que asistieron a la cena tuvieron que pasar controles y revisar sus maletas antes de entrar al salón de baile dentro del hotel.
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26 de abril de 2026
El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, se dirige a los periodistas
El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, dijo en emotivos comentarios desde el podio que Trump celebrará una sesión informativa en la Casa Blanca.
“Dije esta noche que el periodismo es un servicio público, porque cuando hay una emergencia, corremos hacia la crisis, no para huir de ella. Y en una noche en la que pensamos en las libertades de la Primera Enmienda, también debemos pensar en lo frágiles que son”. “Haremos esto de nuevo”, dijo.
La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es organizada por la asociación que garantiza el acceso de los medios al presidente.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca opera independientemente de la Casa Blanca.
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26 de abril de 2026
Sospechoso disparó contra agente del Servicio Secreto, dice el FBI
Un hombre con una escopeta intentó violar la seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, dijeron las autoridades.
Un hombre armado con una escopeta disparó contra un agente del Servicio Secreto, dijo a Reuters un funcionario del FBI. El agente fue alcanzado en un área cubierta por equipo de protección y no resultó herido, dijo el funcionario.
Todos los funcionarios federales, incluido “Trump”, estaban a salvo.
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26 de abril de 2026
Trump: Las autoridades quieren que todos abandonen las instalaciones
Trump, en otra publicación de Truth Social, dijo: “Las fuerzas del orden han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”.
“Daré una conferencia de prensa en 30 minutos desde la sala de prensa de la Casa Blanca”, dijo Trump. “La Primera Dama, además del Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfectas condiciones”.
Trump dijo que habrá una conferencia de prensa en 30 minutos. También dijo que la cena de corresponsales de la Casa Blanca también será reprogramada dentro de 30 días.
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26 de abril de 2026
El Servicio Secreto de EE.UU. investiga un tiroteo
El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que está investigando el incidente del tiroteo.
“El presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos”, dijo el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi. “Un individuo está detenido. El estado de los involucrados aún no se conoce y las autoridades están evaluando activamente la situación”.
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26 de abril de 2026
Trump dice que “el tirador ha sido detenido” en una publicación en las redes sociales
Trump publicó en Truth Social que un tirador fue detenido en la cena de corresponsales.
“Toda una noche en DC El Servicio Secreto y las Fuerzas de Aplicación de la Ley hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero seremos completamente guiados por las Fuerzas de la Ley”, escribió en una publicación.
“Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente de lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo”, dijo.
Esta es la primera vez que Trump asiste al evento después de boicotearlo en años anteriores.
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26 de abril de 2026
Agentes del Servicio Secreto gritaron ‘disparos’, según informes del grupo
Varios agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos gritaron “disparos”, según informes del grupo.
Parecía haber confusión ya que algunos reporteros dijeron que no escucharon fuertes golpes, mientras que otros sí.
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26 de abril de 2026
Video muestra el momento en que Trump sale del escenario en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
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26 de abril de 2026
Trump reportó ileso
Trump y la Primera Dama fueron retirados del escenario por agentes del Servicio Secreto apenas unos minutos después de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.
No hubo informes de heridos y los periodistas dijeron que Trump estaba a salvo. Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley le dijo a Associated Press que un tirador abrió fuego.
El Servicio Secreto y otras autoridades invadieron el salón de banquetes del Washington Hilton mientras cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.
“¡Fuera del camino, señor!” alguien gritó. Otros gritaron que se agacharan.
El evento anual es una celebración de la libertad de prensa, pero ha sido objeto de escrutinio debido a la tensa relación entre la administración Trump y los medios.
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Trump evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca
El presidente Donald Trump fue evacuado de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton después de que aparentemente se produjeran disparos.
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