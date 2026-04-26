Trump evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

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26/04/2026 26 de abril de 2026

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros miembros del gabinete fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche después de que se produjeran disparos en el vestíbulo del hotel Washington Hilton.

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió afuera del salón de baile donde estaban sentados Trump y otros invitados. Trump dijo que “luchó como un infierno” para reanudar la cena, pero los agentes de seguridad le dijeron que tenía que irse porque era más seguro.

Luego, Trump se dirigió a los periodistas desde la Casa Blanca, describiendo una “sala que estaba totalmente unificada” y agradeciendo a los agentes de seguridad por su rápido trabajo. Un sospechoso está bajo custodia, dijo el FBI.

Trump asistía a la gala de medios por primera vez como presidente y el evento había sido objeto de escrutinio anteriormente debido a la tensa relación entre la administración y los miembros de la prensa.