Muere Dirk Kempthorne, exgobernador de Idaho y secretario del Interior de EE.UU. a los 74 años

alternar título Manuel Balce Ceneta/AP

El ex gobernador de Idaho y secretario del Interior de Estados Unidos, Dirk Kempthorne, murió a los 74 años, dijo su familia en una declaración escrita el sábado.

Kempthorne murió el viernes por la noche en Boise, según el comunicado. No se dio ninguna causa. El año pasado le diagnosticaron cáncer de colon.

“Más allá de su servicio público, fue un esposo, padre y abuelo devoto cuya mayor alegría provino del tiempo que pasó con la familia y las personas que conoció en el camino”, dijo su familia. “Tenía un don poco común para ver verdaderamente a los demás: recordar nombres, historias y los pequeños detalles que hacían que cada persona se sintiera conocida y valorada”.

Kempthorne, un republicano, fue elegido alcalde de Boise en 1985 a los 34 años, y se le atribuye la revitalización del centro de la ciudad al conseguir un acuerdo para construir un centro de convenciones. Sirvió siete años antes de ganar el escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó vacante el senador Steve Symms en 1992.

Durante su estadía en Washington, fue autor de una legislación, firmada por el presidente demócrata Bill Clinton, para poner fin a los mandatos federales no financiados sobre los gobiernos estatales y locales.

En lugar de postularse para la reelección en 1998, participó en una elección abierta para gobernador, derrotando a su oponente demócrata al obtener más de dos tercios de los votos.

El presidente George W. Bush lo nombró secretario del Interior en 2006, cargo que ocupó hasta el final de la presidencia de Bush, y durante el cual vivió en una casa flotante atracada en el río Potomac.

“Dirk fue uno de los mejores servidores públicos que he conocido porque era uno de los mejores hombres”, dijo el ex presidente George W. Bush en una declaración escrita el sábado. “Era considerado, inteligente y capaz. Dirk amaba nuestras tierras y aguas y, como Secretario del Interior, era un administrador eficaz de nuestros recursos naturales”.

Los ambientalistas a menudo encontraron a Kempthorne demasiado complaciente con la industria del petróleo y el gas y otros intereses comerciales. Pero en 2008, se opuso a otros asesores de la Casa Blanca al insistir en que el oso polar debería incluirse como especie amenazada según la Ley de Especies en Peligro de Extinción debido a la pérdida de hielo marino en el Ártico. Estaba dispuesto a dimitir por ello cuando Bush decidió respaldarlo.

“Como gobernador, Dirk dejó una huella duradera en nuestro estado”, dijo el gobernador de Idaho, Brad Little, en una declaración escrita. Con la colaboración de su esposa, Patricia, Kempthorne “defendió a los niños y las familias, fortaleció la educación pública y lideró inversiones transformadoras en nuestro sistema de transporte que beneficiarán a los habitantes de Idaho durante generaciones”.

En una sesión de preguntas y respuestas de 2023 con el Centro Presidencial George W. Bush, Kempthorne recordó haber ayudado a evacuar a casi 400 ciudadanos estadounidenses y aliados afganos de Afganistán dos años antes, ya que los talibanes buscaban a muchos de ellos tras la caótica retirada del ejército estadounidense. Kempthorne y otros trabajaron frenéticamente durante meses para recaudar dinero y obtener el apoyo de los canales diplomáticos para alquilar autobuses y un Airbus A340 para ayudar a reasentar a los evacuados en Estados Unidos y Canadá.

En un momento dado, con el vuelo lleno, los organizadores recibieron una lista de más personas que necesitaban salir urgentemente.

“Esa noche, totalmente sin respuestas, solo, me arrodillé en oración”, recordó Kempthorne. “Dije: ‘Querido Dios, no podemos dejar atrás a estas personas, por favor, danos un camino hacia adelante’. “

Dijo que entonces tuvo una visión de la Madre María sosteniendo al niño Jesús. Esto le dio una idea: los bebés en el vuelo no necesitaban sus propios asientos, ya que sus padres podían cargarlos. Los organizadores confirmaron eso con la aerolínea y pudieron agregar 50 personas adicionales al vuelo, dijo Kempthorne.

A Kempthorne le sobreviven su esposa, así como sus hijos Heather y Jeff y sus familias.