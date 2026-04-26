Después de un duelo complejo puede haber crecimiento postraumático

Cuando el padre de Blake Johnston se suicidó, fue uno de los peores días de su vida.

“Él siempre fue mi héroe. Era mi mejor amigo”, dice.

La pérdida dejó al ex surfista profesional sintiendo una gran mezcla de emociones, desde culpa hasta ira.

Pero tras el complejo trauma de perder a su padre, Blake se convirtió, según sus palabras, en una mejor persona.

Transformó su propia vida y sus hábitos, y desarrolló la pasión por ayudar a los demás en un ejemplo del cambio psicológico conocido como “crecimiento postraumático”.

El entrenador de surf Blake Johnston quiere cambiar la forma en que hablamos de salud mental. (Suministrado: Sam Venn)

El entrenador de surf de Cronulla ahora se dedica a crear conciencia sobre la salud mental a través de desafíos de surf récord mundial y trabajo de promoción.

“Lo peor que me ha pasado en mi vida también ayudará a hacer del mundo un lugar mejor, tal como lo hizo mi padre”, dice Blake en All in the Mind de ABC Radio National.

¿Qué es el crecimiento postraumático?

El término crecimiento postraumático existe desde mediados de la década de 1990.

“[It’s a] transformación psicológica que atraviesan las personas como resultado de la lucha con un evento traumático”, dice Karl Andriessen, investigador de salud mental de la Universidad de Melbourne.

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Louise Harms, que investiga la adaptación al trauma, el duelo y la pérdida en la Universidad de Melbourne, dice que el término esencialmente reconoce que puede haber transformaciones positivas después de una experiencia traumática.

Esos elementos positivos pueden actuar como un “ancla para la recuperación postraumática de muchas personas”, afirma el profesor Harms.

Las primeras investigaciones sobre el tema se centraron en traumas de salud como el cáncer de mama, pero desde entonces se han ampliado.

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El trabajo del profesor Harms, por ejemplo, reflexiona sobre experiencias individuales como los traumatismos causados ​​por las carreteras, así como sobre el trauma comunitario causado por los incendios forestales.

El trabajo del Dr. Andriessen incluye experiencias de crecimiento postraumático después de un duelo por suicidio.

Fue este tipo de trauma el que atravesó Blake con la devastación de perder a su padre.

Pero ahora puede reconocer los aspectos positivos que la pérdida ha inspirado en su vida.

“No me alegro de que haya sucedido, pero sé que sucedió para convertirme en una mejor persona”, dice Blake.

Las luchas por la salud mental son parte del proceso

Los factores que pueden llevar a que alguien experimente un crecimiento postraumático no están claros.

No existe un tipo de persona que tenga más probabilidades de pasar por la transición.

Pero el profesor Harms dice que parece haber una pequeña correlación con el trastorno de estrés postraumático o los sentimientos de angustia extrema.

“Así que parece que tiene que haber bastante [a] grado significativo de interrupción del trauma para que se produzca el crecimiento del trauma”, dice.

Para algunas personas, el duelo puede ir acompañado de un cambio positivo. (Getty: Estudios J.)

Esta lucha contra el trauma podría parecerse a problemas de salud mental, como un duelo intenso o una conducta suicida, dice el Dr. Andriessen.

Blake dice que la pérdida de su padre fue increíblemente difícil.

Durante este tiempo, los propios problemas de salud mental de Blake salieron a la superficie.

“Me di cuenta de que revisar las cuentas bancarias siete veces al día y pensar obsesivamente en no ser lo suficientemente bueno, estar despierto en la cama hasta altas horas de la noche y despertarse por la mañana y reflexionar sobre las cosas no era una buena salud mental”, dice.

En qué se diferencia el duelo por suicidio de otros tipos de duelo

El duelo tras una pérdida por suicidio es complicado.

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El Dr. Andriessen dice que el impacto de una pérdida por suicidio suele tener consecuencias para toda la vida.

Las personas pueden experimentar ansiedad, depresión, problemas para dormir, dificultad para comer y más.

También existe un riesgo elevado de suicidio en personas afligidas por este tipo de pérdida.

Las investigaciones han descubierto que los hijos de un padre que se suicida tienen tres veces más probabilidades de suicidarse más adelante.

Blake dice que no se sintió él mismo durante los cinco años posteriores a la muerte de su padre.

“Una pregunta que siempre me hago es: ‘¿Por qué duele tanto el duelo por el suicidio?’

“Creo que son simplemente las incertidumbres de lo que podrías haber hecho, de cómo no lo sabías, de lo que no viste.

“Y creo que ahí es donde radica el dolor… no tienes todas las respuestas y nunca las tendrás”.

El dolor no tiene por qué ser igual al crecimiento

Las experiencias de crecimiento postraumático pueden variar.

“Algunas personas encuentran valor en las relaciones sociales, mientras que otras pueden pasar por un cambio de carrera”, dice el Dr. Andriessen.

Es importante considerar el momento oportuno cuando se habla de crecimiento postraumático para ser sensibles a la diversidad de las experiencias de las personas, dice la profesora Louise Harms. (Getty: oxígeno)

También dice que es difícil estimar qué tan común es el crecimiento postraumático.

Algunas investigaciones sugieren que entre 20 a 50 por ciento de las personas experimentarán este tipo de crecimiento después de un evento traumático.

Pero No todo el mundo experimentará un crecimiento postraumático, y eso está bien.

“Esto no significa que tengan algún problema”, afirma el Dr. Andriessen.

“No es esencial para procesar el duelo de forma saludable”.

La profesora Harms dice que no quiere que la gente se sienta presionada a pasar por un crecimiento postraumático.

“Nunca se trata de minimizar la angustia real de las personas y la interrupción del trauma negativo”, dice.

E incluso si alguien experimenta un crecimiento postraumático, eso no alivia el dolor que pueda sentir, añade el profesor Harms.

“Para esas personas, su trauma puede seguir tan vivo en su vida diaria como su crecimiento”.

Convertir el dolor en positividad

Blake ha podido canalizar tanto su dolor como su amor por el surf en defensa de la causa.

Dice que organizar el remo más grande del mundo el año pasado en Cronulla Beach fue su forma de retribuir a su comunidad.

La salida de remo más grande del mundo. (Suministrado: Darian Woods)

“Tradicionalmente, las ceremonias de remo en el surf tienen como objetivo celebrar las vidas de las personas que han fallecido”, dice Blake.

“No se trataba de celebrar a alguien que había fallecido.

“Se trataba de celebrarnos unos a otros y el impacto positivo que la conexión humana y la comunidad tienen en nuestra salud mental”.

Más de 1.020 surfistas participaron en el evento con el apoyo adicional de una playa de espectadores.

“Todos estaban sonriendo de oreja a oreja… fue un momento increíble”.

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