Departamento de Justicia: Se cree que el pistolero en la cena de Trump tenía como objetivo a funcionarios administrativos

WASHINGTON – El pistolero acusado que intentó irrumpir en el salón de baile de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con pistolas y cuchillos viajó por todo el país antes del evento y se cree que tenía como objetivo a miembros de la administración Trump, dijo el domingo el fiscal general interino Todd Blanche.

Lo que necesitas saber El fiscal general interino Todd Blanche dice que se cree que el pistolero acusado que intentó irrumpir en el salón de baile durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a miembros de la administración Trump.

Blanche dice que los funcionarios creen que el sospechoso viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se llevó a cabo uno de los eventos más ostentosos de Washington el sábado por la noche.

El presidente Donald Trump fue sacado del escenario ante el sonido de disparos.

El sospechoso de 31 años está detenido y enfrenta cargos. Blanche apareció en los noticieros del domingo.

Blanche también dijo que los funcionarios creen que el sospechoso viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se llevaba a cabo uno de los eventos más ostentosos de Washington el sábado por la noche.

Los investigadores no han nombrado públicamente al sospechoso, pero dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley familiarizados con el asunto lo identificaron ante The Associated Press como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

El sospechoso de un tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington es detenido el 25 de abril de 2026. (Foto cortesía del presidente Donald Trump/Truth Social)

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que examinaron los dispositivos electrónicos del pistolero y sus escritos creen preliminarmente que tenía la intención de atacar a los miembros de la administración que asistieron a la cena. Intentó entrar al cavernoso salón de baile, pero fue derribado al suelo en una escena caótica que resultó en disparos, el presidente Donald Trump siendo sacado del escenario y los invitados agachándose para cubrirse debajo de sus mesas.

Se cree que el sospechoso compró las armas de fuego que portaba en los últimos años, dijo Blanche. No está cooperando y se espera que enfrente múltiples cargos el lunes.

“Parece que, de hecho, se propuso atacar a personas que trabajan en la administración, probablemente incluido el presidente”, dijo Blanche al programa “Meet the Press” de NBC.