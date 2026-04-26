Trump sale ileso del tiroteo en la Casa Blanca: fiscal federal – Trending News

Las autoridades de Estados Unidos han presentado dos cargos penales federales contra el sospechoso de 31 años arrestado en el incidente del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC. El desarrollo fue confirmado por la fiscal federal para Washington, Jeanine Pirro, quien dijo que el sospechoso enfrenta dos cargos, incluido el uso de…

Las autoridades de Estados Unidos han presentado dos cargos penales federales contra el sospechoso de 31 años arrestado en el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC.

El hecho fue confirmado por la fiscal federal para Washington, Jeanine Pirro, quien dijo que el sospechoso enfrenta dos cargos, incluido el uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un oficial federal usando un arma peligrosa.

El tiroteo ocurrió el sábado por la noche durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistieron altos funcionarios del gobierno, periodistas y dignatarios.

El sospechoso, identificado por los medios estadounidenses como un profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años del sur de California, fue detenido después de que, según informes, corrió hacia el salón de baile del Washington Hilton, donde se estaba celebrando la cena, a la que asistía el presidente Donald Trump.

Ella dijo: “En este momento, el acusado está siendo acusado de dos cargos, 924C, por usar un arma de fuego durante un delito violento, y un segundo delito bajo 111, que es agresión a un oficial federal usando un arma peligrosa.

“Ahora, como todos saben, hubo un individuo, un oficial del Servicio Secreto Uniformado, que recibió un disparo y, afortunadamente, se encuentra bien y se pondrá bien.

“Pero está claro, según lo que sabemos hasta ahora, que este individuo tenía la intención de hacer tanto daño como pudiera y afortunadamente, debido al puesto de control justo afuera del salón de baile, donde miles de personas estaban ubicadas para escuchar al Presidente de los Estados Unidos, debido a que ese puesto de control funcionó, no hubo nadie herido y estaba claro adónde se dirigía este acusado”.

Según la BBC, se cree que el sospechoso era un huésped del hotel y su habitación ahora está asegurada como parte de la investigación.

El jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery W Carroll, dijo que el sospechoso “estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos”.

Añadió que actualmente no existe ninguna amenaza continua para el público y señaló que se ha desplegado personal de seguridad adicional en la ciudad después del incidente.

Cuando se le preguntó si hay cambios de seguridad en eventos relacionados en la capital estadounidense que normalmente siguen a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, respondió diciendo: “no hay razón para creer que alguien más esté en peligro, pero hay oficiales adicionales afuera esta noche para eventos como fiestas posteriores”.

Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que el sospechoso sería acusado formalmente “muy pronto”.

Las autoridades también confirmaron que el sospechoso está recibiendo tratamiento en un hospital mientras permanece bajo custodia policial.