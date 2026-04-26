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¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? Hora, programación de TV, transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs

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Martina López
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¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? La hora, el horario de televisión y la transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs aparecieron originalmente en The Sporting News. Agregue The Sporting News como fuente preferida haciendo clic aquí.

Los Celtics buscarán tomar una ventaja de 3-1 en Boston cuando se enfrenten a los 76ers en el Juego 4 de su serie de primera ronda.

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Las estrellas de Boston Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno en la victoria por 108-100 el viernes por la noche. Los Celtics dispararon un 42,5 por ciento desde el rango de 3 puntos y aguantaron una carga tardía de los Sixers para recuperar la ventaja de jugar en casa.

Filadelfia espera convertir la serie en un sprint al mejor de tres, pero eso será un desafío con jugadores clave en el informe de lesiones. Joel Embiid figura como dudoso (recuperación de la cirugía de apendicectomía), mientras que Kelly Oubre Jr. se considera cuestionable (dolor en el aductor derecho).

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre 76ers vs. Celtics, incluidas opciones de TV y transmisión para el Juego 4 de la serie de primera ronda.

¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy?

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El cuarto juego entre los Celtics y los 76ers se transmitirá a nivel nacional por NBC, con Mike Tirico y Reggie Miller en la llamada. El juego estará disponible para transmitir en Peacock.

Peacock presenta cobertura en vivo de NFL Sunday Night Football, NBA, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, fútbol de la Premier League, fútbol y baloncesto Big Ten, fútbol de Notre Dame, baloncesto Big East y Big 12, golf del PGA Tour y más.

Hora de inicio de 76ers vs. Celtics

El Juego 4 de 76ers vs. Celtics está programado para comenzar el domingo a las 7 pm ET. El partido se jugará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Calendario de la serie Celtics vs.76ers

Fecha

Juego

Hora (ET)

Mirar

domingo, 19 de abril

Juego 1: Celtas 12376ers 91

martes, 21 de abril

Juego 2: 76ers 111Celtas 97

Viernes 24 de abril

Juego 3: Celtas 10876ers 100

domingo, 26 de abril

Juego 4 en Filadelfia

7 pm

NBC, pavo real, DIRECTV

martes 28 de abril

Juego 5 en Boston

7 pm

ESPN, aplicación ESPN, DIRECTV

Jueves 30 de abril

Juego 6 en Filadelfia*

Por determinar

Por determinar

Sábado 2 de mayo

Juego 7 en Boston*

Por determinar

Por determinar

*Si es necesario

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Calendario de los Playoffs de la NBA, fechas clave para 2026

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Evento

Fechas

Comienza la primera ronda

18 de abril

Comienzan las semifinales de conferencia

4 de mayo*

Lotería del Draft de la NBA

10 de mayo

Comienzan las finales de la Conferencia Este

19 de mayo*

Comienzan las finales de la Conferencia Oeste

20 de mayo*

Comienzan las finales de la NBA

3 de junio

Juego 7 de las Finales de la NBA (si es necesario)

19 de junio

*Puede ascender dependiendo de series anteriores

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