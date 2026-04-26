¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? Hora, programación de TV, transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs

¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? La hora, el horario de televisión y la transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs aparecieron originalmente en The Sporting News. Agregue The Sporting News como fuente preferida haciendo clic aquí.
Los Celtics buscarán tomar una ventaja de 3-1 en Boston cuando se enfrenten a los 76ers en el Juego 4 de su serie de primera ronda.
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Las estrellas de Boston Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno en la victoria por 108-100 el viernes por la noche. Los Celtics dispararon un 42,5 por ciento desde el rango de 3 puntos y aguantaron una carga tardía de los Sixers para recuperar la ventaja de jugar en casa.
Filadelfia espera convertir la serie en un sprint al mejor de tres, pero eso será un desafío con jugadores clave en el informe de lesiones. Joel Embiid figura como dudoso (recuperación de la cirugía de apendicectomía), mientras que Kelly Oubre Jr. se considera cuestionable (dolor en el aductor derecho).
Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre 76ers vs. Celtics, incluidas opciones de TV y transmisión para el Juego 4 de la serie de primera ronda.
¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy?
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El cuarto juego entre los Celtics y los 76ers se transmitirá a nivel nacional por NBC, con Mike Tirico y Reggie Miller en la llamada. El juego estará disponible para transmitir en Peacock.
Peacock presenta cobertura en vivo de NFL Sunday Night Football, NBA, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, fútbol de la Premier League, fútbol y baloncesto Big Ten, fútbol de Notre Dame, baloncesto Big East y Big 12, golf del PGA Tour y más.
Hora de inicio de 76ers vs. Celtics
El Juego 4 de 76ers vs. Celtics está programado para comenzar el domingo a las 7 pm ET. El partido se jugará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.
Calendario de la serie Celtics vs.76ers
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Fecha
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Juego
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Hora (ET)
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Mirar
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domingo, 19 de abril
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Juego 1: Celtas 12376ers 91
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martes, 21 de abril
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Juego 2: 76ers 111Celtas 97
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Viernes 24 de abril
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Juego 3: Celtas 10876ers 100
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domingo, 26 de abril
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Juego 4 en Filadelfia
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7 pm
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NBC, pavo real, DIRECTV
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martes 28 de abril
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Juego 5 en Boston
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7 pm
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ESPN, aplicación ESPN, DIRECTV
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Jueves 30 de abril
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Juego 6 en Filadelfia*
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Por determinar
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Por determinar
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Sábado 2 de mayo
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Juego 7 en Boston*
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Por determinar
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Por determinar
*Si es necesario
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Cuadro de playoffs de la NBA 2026
Haga clic aquí para ver el cuadro actualizado de los Playoffs de la NBA de 2026 de The Sporting News.
Calendario de los Playoffs de la NBA, fechas clave para 2026
Aquí están las fechas clave que debes conocer de los Playoffs y la temporada baja de la NBA:
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Evento
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Fechas
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Comienza la primera ronda
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18 de abril
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Comienzan las semifinales de conferencia
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4 de mayo*
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Lotería del Draft de la NBA
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10 de mayo
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Comienzan las finales de la Conferencia Este
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19 de mayo*
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Comienzan las finales de la Conferencia Oeste
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20 de mayo*
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Comienzan las finales de la NBA
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3 de junio
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Juego 7 de las Finales de la NBA (si es necesario)
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19 de junio
*Puede ascender dependiendo de series anteriores