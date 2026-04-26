¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? Hora, programación de TV, transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs

¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy? La hora, el horario de televisión y la transmisión en vivo para ver el Juego 4 de la serie NBA Playoffs aparecieron originalmente en The Sporting News. Agregue The Sporting News como fuente preferida haciendo clic aquí.

Los Celtics buscarán tomar una ventaja de 3-1 en Boston cuando se enfrenten a los 76ers en el Juego 4 de su serie de primera ronda.

Anuncio

Las estrellas de Boston Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno en la victoria por 108-100 el viernes por la noche. Los Celtics dispararon un 42,5 por ciento desde el rango de 3 puntos y aguantaron una carga tardía de los Sixers para recuperar la ventaja de jugar en casa.

Filadelfia espera convertir la serie en un sprint al mejor de tres, pero eso será un desafío con jugadores clave en el informe de lesiones. Joel Embiid figura como dudoso (recuperación de la cirugía de apendicectomía), mientras que Kelly Oubre Jr. se considera cuestionable (dolor en el aductor derecho).

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre 76ers vs. Celtics, incluidas opciones de TV y transmisión para el Juego 4 de la serie de primera ronda.

¿En qué canal están 76ers vs. Celtics hoy?





Anuncio

El cuarto juego entre los Celtics y los 76ers se transmitirá a nivel nacional por NBC, con Mike Tirico y Reggie Miller en la llamada. El juego estará disponible para transmitir en Peacock.

Peacock presenta cobertura en vivo de NFL Sunday Night Football, NBA, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, fútbol de la Premier League, fútbol y baloncesto Big Ten, fútbol de Notre Dame, baloncesto Big East y Big 12, golf del PGA Tour y más.

Hora de inicio de 76ers vs. Celtics





El Juego 4 de 76ers vs. Celtics está programado para comenzar el domingo a las 7 pm ET. El partido se jugará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Calendario de la serie Celtics vs.76ers

Fecha Juego Hora (ET) Mirar domingo, 19 de abril Juego 1: Celtas 12376ers 91 – – martes, 21 de abril Juego 2: 76ers 111Celtas 97 – – Viernes 24 de abril Juego 3: Celtas 10876ers 100 – – domingo, 26 de abril Juego 4 en Filadelfia 7 pm NBC, pavo real, DIRECTV martes 28 de abril Juego 5 en Boston 7 pm ESPN, aplicación ESPN, DIRECTV Jueves 30 de abril Juego 6 en Filadelfia* Por determinar Por determinar Sábado 2 de mayo Juego 7 en Boston* Por determinar Por determinar

*Si es necesario

Anuncio

Cuadro de playoffs de la NBA 2026

Haga clic aquí para ver el cuadro actualizado de los Playoffs de la NBA de 2026 de The Sporting News.

Calendario de los Playoffs de la NBA, fechas clave para 2026

Aquí están las fechas clave que debes conocer de los Playoffs y la temporada baja de la NBA:

Evento Fechas Comienza la primera ronda 18 de abril Comienzan las semifinales de conferencia 4 de mayo* Lotería del Draft de la NBA 10 de mayo Comienzan las finales de la Conferencia Este 19 de mayo* Comienzan las finales de la Conferencia Oeste 20 de mayo* Comienzan las finales de la NBA 3 de junio Juego 7 de las Finales de la NBA (si es necesario) 19 de junio

*Puede ascender dependiendo de series anteriores

Enlaces relacionados