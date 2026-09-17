Lando Norris firma un nuevo contrato con McLaren hasta finales de 2030

Lando Norris dice que firmar un nuevo contrato que lo mantendrá en McLaren al menos hasta finales de 2030 fue “un sí bastante fácil para mí”.

El campeón del mundo, cuyo nuevo contrato se anunció el sábado, dijo que “ni siquiera echó un vistazo” a otros equipos antes de decidir comprometer su futuro con el equipo en el que ha estado desde su debut en la Fórmula 1 en 2019.

“Hubo cierto interés de otros lados”, dijo Norris en una entrevista con BBC Sport, “pero no quiero ir a ningún lado. No quiero estar con otro equipo. No quiero pasar tiempo con otras personas.

“Por eso fue probablemente una de las decisiones más fáciles que he tomado desde que estoy en la Fórmula 1”.

El británico no tuvo necesidad de apresurarse en su decisión de comprometerse con McLaren porque aún le quedaba más de un año de vigencia a su contrato actual.

Pero dice que la idea “se convirtió en un tema de conversación durante los últimos cuatro meses, más o menos, pero muy vagamente en el fondo” y no dudó en estar de acuerdo.

Norris dice que su lealtad a McLaren se basa en las relaciones que tiene dentro del equipo, comenzando con el director ejecutivo Zak Brown y la directora del equipo Andrea Stella, y su historia compartida.

Después de que Norris hiciera su debut en la F1 en 2019, pasaron varios años luchando por la competitividad, antes de que su forma mejorara rápidamente después de que Stella ascendiera a finales de 2022.

El equipo ganó campeonatos de constructores consecutivos en 2024 y 2025, poniendo fin a una sequía que se remontaba a 1998, y el título de pilotos para Norris el año pasado.

El joven de 26 años dijo: “El hecho de que aguanté con ellos y luego obviamente tuvimos éxito ciertamente me hace sentir que no quiero… ellos no se dieron por vencidos conmigo y yo no me di por vencido con ellos”.

“Eso crea un vínculo muy fuerte entre todos los que trabajan aquí. Quiero creer que ese vínculo seguirá siendo tan fuerte como lo es ahora hasta que me retire de mi carrera en la Fórmula 1”.

“Sé que está muy, muy lejos y no quiero pensar en eso. Pero creo que estamos en el mejor lugar en el que hemos estado incluso con un comienzo de temporada difícil. Y creo que podemos luchar juntos por cualquier cosa, con seguridad”.