Festival de Punchestown: El Guerrero Gaélico reclama la Copa de Oro

El Guerrero Gaelico se despejó para reclamar la Copa de Oro de Punchestown el miércoles. Con Paul Townend a bordo, el favorito 5-6 llegó primero por delante de sus compañeros de cuadra Fact To File (13-8) y Grangeclare West (28-1). Los tres están entrenados por Willie Mullins. Fue el Guerrero Gaélico de ocho años quien venció a su rival esta vez después de que Fact To File ganara la Copa de Oro Irlandesa tras ser derrotado en el John Durkan. Fue otra carrera excelente con el Guerrero Gaélico haciendo su movimiento en el penúltimo salto y llegando a casa con 26 longitudes de ventaja. “Fue una actuación enorme”, dijo Mullins a RTE Sport. “Mi corazón estaba en mi boca cuando Paul se unió a él (Fact To File) entre el cuarto último y el tercero. Estaba pensando si se golpearían entre ellos o qué harían. Estaban yendo a toda velocidad. Ambos jinetes simplemente se dejaron llevar. Sobre esa distancia, el Guerrero Gaelico parecía tener la medida de Fact To File. Sobre una distancia más corta podría ser diferente. Fue un gran carrerón”. Nolimit (14-1) se abrió paso para ganar la Carrera Plana Punchestown Champion I.N.H. de Grado Uno. Entrenado por Gordon Elliott y montado por Josh Halford, el joven de cinco años superó al favorito previo The Mourne Rambler (11-8) con Boycetown (5-1) en tercer lugar. En el Novice Hurdle, Le Frimeur (18-1) mantuvo su registro invicto para vencer a Zanoosh (11-4f) e I Started A Joke (11-1).