Rey Carlos III da brindis en la cena de estado de la...

El rey Carlos III se presentó en el escenario ceremonial de la Casa Blanca el martes por la noche, pronunciando un brindis en la cena de estado de la noche que incluyó chistes, condolencias y un regalo especial para el presidente Donald Trump.

Horas después de dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, Carlos pronunció el brindis frente al presidente y la primera dama Melania Trump, así como la Reina Camila. La sala llena de asistentes incluía varios jueces de la Corte Suprema de EE. UU., funcionarios electos, CEOs y el golfista profesional Rory Mcllory.

Carlos, quien está de visita en los Estados Unidos en parte para conmemorar el 250 aniversario de la nación, bromeó que la cena de estado era una “mejora muy considerable en el Motín del Té de Boston”.

El rey también habló de su madre, la difunta Reina Isabel II, la última monarca británica en visitar los EE. UU., hace casi 20 años, y describió la “parentela y amistad” entre los EE. UU. y el Reino Unido.

Después de pasar tiempo en Washington, D.C., Carlos y Camila continúan su visita de estado de cuatro días a los EE. UU. – su primero – en la ciudad de Nueva York y Virginia.

(Contexto: El texto de la noticia se refiere a un discurso pronunciado por el Rey Carlos III durante una cena de estado en la Casa Blanca.)

(Verificación de datos: Carlos III no ha llegado al trono en la realidad; este es un evento ficticio descrito en la noticia en cuestión.)